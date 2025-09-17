España crea un ‘gemelo digital’ de todas sus costas para combatir con IA el golpe del cambio climático

Las costas españolas se encuentran entre las más amenazadas por el impacto del cambio climático. El golpe del calentamiento global en los más de 7.900 kilómetros de litoral nacional va más allá del aumento del nivel del mar. Las costas se exponen también a los efectos de un cambio profundo en los patrones de precipitaciones (alternando grandes sequías y lluvias torrenciales), a eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos (como las danas), a las olas de calor o a la alteración en la dinámica de los oleajes con su impacto en la propia forma de las riberas.

Con el nivel del mar al alza y con la previsión de que los episodios climáticos extremos ya no se van a mantener dentro de los rangos considerados hasta ahora normales, las costas españolas previsiblemente también van a tener que afrontar grandes transformaciones tanto socioeconómicas como demográficas en respuesta al golpe del cambio climático. Migraciones internas hacia la costa debido al aumento de temperaturas en el interior, una presión urbanística creciente, necesidad de nuevas infraestructuras, la transformación del turismo y de otros sectores productivos…

La gestión del dominio público marítimo terrestre va a convertirse en un combate activo contra todas estas transformaciones en ciernes, para prevenir sus efectos o para paliarlos, según los casos. Y España quiere combatir el golpe del cambio climático con tecnologías de alta precisión que permitan a las Administraciones anticiparse y empezar a adoptar medidas para luchar contra el impacto de la emergencia climática con antelación suficiente.

El Gobierno pretende rearmar las futuras políticas de protección de la costa frente al cambio climático con la creación de un sistema integrado de toma de decisiones, y que tendrá como núcleo un ‘gemelo digital’ de todas las costes españolas de cómo está ahora y cómo se prevé que evolucione todo el litoral a medio y largo plazo. España contará con una réplica virtual detallada, de alta precisión, de todo el sistema físico y también socioeconómico de su litoral basándose en millones de datos reales y en modelos predictivos sobre cómo evolucionará gracias a la inteligencia artificial (IA).

Búsqueda de empresas privadas

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha puesto en marcha un concurso público en busca de empresas privadas que levanten ese sistema integrado de decisiones y que construyan como núcleo central el enorme gemelo digital de los miles de kilómetro de dominio público marítimo terrestre. La réplica virtual debe permitir simular la evolución del sistema costero frente a las transformaciones asociadas al clima y a los cambios sociales y económicos vinculados.

“El sistema se compondrá de tecnologías y herramientas de última generación, incorporando las mejores observaciones y datos disponibles, modelización numérica e inteligencia artificial para mejorar la precisión y capacidad predictiva en los diferentes horizontes relevantes para la gestión”, indica el Ejecutivo en la documentación oficial de licitación del contrato. “Una vez identificados los riesgos y consecuencias de las transofmraciones inducidas por el clima o por la evolución socioeconómica, el sistema deberá analizar, planificar, seleccionar y evaluar el efecto de la implementación de medidas de adaptación o de trayectorias adaptativas o identificar los límites y barreras de la adaptación y su incidencia sobre la gestión del dominio público marítimo terreestre”.

El Ministerio para la Transición busca empresas o consorcios de empresas con capacidad de ser multidisciplinares, con equipos integrados por especialistas en clima, en ingeniería de costas, en ecología de sistemas costeros, en gestión socioeconómica y también en inteligencia artificial y tecnologías de la información. El contrato cuenta con un presupuesto máximo previsto de 5,2 millones de euros.

“El verdadero valor del sistema deberá radicar en la combinación de un desarrollo tecnológico sin precedente, con el conocimiento experto, basado en buenas prácticas nacionales e internacionales y en la experiencia del propio personal del Ministerio para la Transición Ecológica”, subraya el Gobierno, que pretende crear grupos de trabajo entre la empresa adjudicataria y los expertos del Ministerio para adaptar el modelo tecnológico a la normativa vigente y a los objetivos de las políticas gubernamentales.

Suscríbete para seguir leyendo