Impuestos
La Agencia Tributaria elevó a casi 19.000 millones los ingresos de lucha contra el fraude en 2024
La AEAT realizó 31.500 visitas en busca de economía sumergida, desarrolló 2.581 inspecciones para descubrir ventas ocultas e ingresó 431 millones por ello
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) logró recaudar un total de 18.928 millones de euros en 2024 derivados de sus casi dos millones de actuaciones de prevención y lucha contra el fraude realizadas en las áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas. Según los datos publicados este jueves por la propia AEAT, los resultados de las actividades de control realizadas en 2024 fueron un 13% superiores a los de 2023. Este incremento, sin embargo, se reduce al 4,3% en términos homogéneos, si se excluyen los expedientes extraordinarios de pagos fraccionados.
Los resultados totales por las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude (18.928 millones) incluyen un primer bloque de ingresos directos por actuaciones de control (10.317,8 millones, el 9,3% más que en 2023), así como un segundo estrato de ingresos provenientes de minoración de devoluciones indebidas (7.554,4 millones, el 19,7% más). Además, la AEAT suma los ingresos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo (1.056 millones, el 9,4% más).
Dentro del total de 1.981.000 actuaciones de control tributario realizadas en 2024 (el 4,4% más que el año anterior), la AEAT realizó 36.918 actuaciones sobre multinacionales, grupos societarios y empresas con facturación anual superior a seis millones de euros (+7%), 3.101 de análisis patrimonial y societario (-4,8%), 4.402 relacionadas con abusos de formas societarias y ocultación de actividad (+5,9%) y 1.986 con ventas ocultas descubiertas en actividades económicas (+15,7%).
