CEOE
Garamendi califica de "barbaridad" que las grandes empresas deban atender en catalán
El presidente de la CEOE recuerda que existe un idioma "que se llama español" y considera que supondría "un coste más, un perjuicio más para las empresas"
EFE
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado este jueves de "barbaridad" la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, para que las grandes empresas deban atender en catalán a los clientes que lo soliciten.
En declaraciones a los medios de comunicación españoles asistentes al Foro Empresarial Egipto-España, que ha presidido Felipe VI en El Cairo con motivo del viaje de Estado que realizan los reyes a Egipto, Garamendi ha recordado que existe un idioma "que se llama español".
"Vamos a enterarnos bien", ha dicho el presidente de la CEOE, que ha considerado que, "si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad".
Ha agregado que "es increíble, lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería".
Esta posibilidad supondría "un coste más, es un perjuicio más para las empresas", ha advertido Garamendi.
"Aquí siempre estamos poniendo normas y normas.. Pues vamos a ver una pequeña empresa cómo lo organiza", se ha preguntado.
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- Mosqueo de la afición del Cacereño