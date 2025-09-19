El Sabadell afirma que el 80% de sus accionistas minoritarios no han aceptado la opa de momento

El Sabadell sigue declarándose optimista respecto al desenlace de la oferta de compra (opa) que le ha lanzado el BBVA y que lleva tratando de torpedear desde hace 16 meses. Su consejero delegado, César González-Bueno, ha afirmado este viernes que "como en las cervezas sin alcohol, el 0,0%" de los accionistas minoritarios de los que tiene información han aceptado por ahora la opa. El conjunto de los propietarios particulares, ha apuntado, suponen "algo menos" de la mitad del capital social, y de ellos, el 80% tienen sus títulos depositados en el propio Sabadell, en muchos casos porque son también clientes. De ese 80% de pequeños propietarios es de los únicos que tiene información el banco y de los que, por tanto, sabe que ninguno ha aceptado la oferta por ahora.

El plazo de aceptación de la opa comenzó el pasado 8 de septiembre y terminará, si el BBVA no lo amplía, el 7 de octubre. Es habitual que los accionistas no tomen su decisión hasta el final de esos plazos, con lo que su comportamiento hasta ahora no puede darse por definitivo. Pero si ese 80% de accionistas minoritarios mantuviese su decisión de no acudir a la opa, ello implicaría que en torno al 38% del capital social del Sabadell rechazaría la operación. A ello el banco suma la previsible oposición de otros accionistas minoritarios y de inversores institucionales, como la aseguradora Zurich (4,7%) y el mexicano David Martínez (3,86%), para concluir que el BBVA no alcanzará el 50% al que por ahora condiciona el éxito de la opa.

El Sabadell lleva sin dar información sobre la composición de su accionariado desde hace más de un año para "no dar pistas" al BBVA. Pero también ha asegurado que no ha variado mucho respecto al que había antes de la opa. Entonces, contaba con un total de 205.510 accionistas. El 52% de los títulos de la entidad estaba en manos de los llamados accionistas institucionales (es decir, inversores cualificados y profesionales, como los fondos) y el 48% restante, en las de accionistas minoritarios (pequeños ahorradores e inversores particulares).

Precio insuficiente

En cualquier caso, 24 inversores agrupaban entonces el 46,62% del capital. Lo previsible es que esas cifras no hayan variado sustancialmente, según lo afirmado por el Sabadell, con lo que su posición sobre la opa será determinante en su resultado. Pero la cúpula del banco catalán también se dice tranquila a este respecto. "Hemos visto a decenas y decenas de inversores en Londres y Nueva York en las últimas dos semanas. La respuesta es unánime: a este precio no tienen absolutamente ningún interés", ha defendido González-Bueno en un encuentro organizado por Foro Nueva Economía.

La duda del mercado, que el Sabadell alimenta, es si el BBVA mejorará o no el precio en el último momento, por más que el banco de origen vasco lleve meses negando tajantemente que lo vaya a hacer. González-Bueno, en esa línea, ha afirmado que su presidente, Josep Oliu, piensa que no la va a subir porque cree a su homólogo del BBVA, Carlos Torres, mientras que él mismo y el 70% de los inversores institucionales con los que ha hablado en Londres y Nueva York estima que sí lo hará. El problema, ha apuntado, es que los accionistas minoritarios, que tienen menos información, piensen que no la va a subir, porque genera una "asimetría de información", una referencia velada pero clara para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) actúe.

Transparencia cuestionable

En esa línea, el ejecutivo ha pedido "transparencia" al banco rival: "Es perfectamente lícito esperar hasta el último momento para subir un precio en una opa hostil. Lo que es más cuestionable es garantizar que no lo vas a hacer. En ese caso, si lo garantizas en la prensa y de cara a los inversores, tienes que ponerlo por escrito y te tienes que comprometer de una forma jurídicamente vinculante, porque si no estás creando confusión". Lo mismo ha reclamado sobre la posibilidad de que el BBVA reduzca del 50% al 30% el porcentaje mínimo del capital social del Sabadell (excluida la autocartera) con el que se conformaría: "Es urgente que el BBVA clarifique si lo pone por escrito o solo se lo dice a la prensa".

En el mismo acto, Oliu ha dado por hecho que el BBVA no tiene capacidad para subir el precio hasta un nivel en que le hiciera cambiar de opinión sobre su rechazo a la operación. "No las voy a vender (sus acciones del Sabadell) ni a este precio ni a uno muy superior. El precio al que vendería es tan alto que no lo alcanzarán nunca", ha mantenido. El banquero ha querido así aclarar unas declaraciones de hace unos días en los que apuntó que si el BBVA sube la oferta entre un 30% y un 40%, la prima de control que considera habitual en el mercado, el consejo del banco "reconsideraría" su rechazo. "Yo, probablemente, no", ha añadido.

