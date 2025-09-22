Sector bancario
BBVA mejora un 10% su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell
El banco vasco sube la oferta por la entidad catalana un 10% y mejora la fiscalidad de la operación
Tras negarlo rotunda y repetidamente durante más de 16 meses, el BBVA ha anunciado a primera hora de este lunes una mejora de su oferta de compra (opa) del Sabadell. El banco de origen vasco, así, ha elevado un 9,99% la contraprestación que pagará a los accionsitas de la entidad catalana que acepten su propuesta. Además, el pago se hará integramente en acciones propias y ya no habrá una parte menor en metálico. Ello evitará que los propietarios del Sabadell que tributen en España tengan que pagar impuestos si se suman a la opa (un 20% de media sobre las plusvalías).
"Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en una nota.
El banco también ha anunciado que su consejo de adminitración "ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación". El mensaje que quiere trasladar al mercado es claro: esta es la oferta de precio definitiva que estaban esperando, no deben prever ninguna más, y ahora es el momento de decidir si aceptan la opa, para lo que tienen de plazo hasta el 7 de octubre.
