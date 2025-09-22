Mercados
El Ibex 35 cae un 0,55% en la apertura, pendiente del BBVA y el Sabadell
Los inversores siguen de cerca a ambos bancos, tras decidir el BBVA mejorar su opa sobre el Sabadell un 10%
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una caída del 0,55%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder la cota psicológica de los 15.200 enteros y situarse en los 15.176,4 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la banca española, concretamente, de BBVA y Banco Sabadell.
Antes de la apertura del mercado se ha conocido que el consejo de administración de BBVA ha decidido mejorar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell un 10%, modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones.
En concreto, la nueva oferta, consistente en un acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Banco Sabadell, según BBVA.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban ArcelorMittal (+0,43%), Indra (+0,33%), Aena (+0,21%) y Acerinox, con un avance del 0,09%.
En el lado negativo se situaban Banco Sabadell, cuyos títulos cedían un 3,95% en la apertura (hacia las 9.07 horas de este lunes), y Unicaja Banco, que presentaba un descenso del 1,78%.
Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con descensos. Milán caía un 0,34%; Francfort, un 0,27%; París, un 0,07%, y Londres, un 0,05%.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,84% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 67,24 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, ascendía también un 0,87%, hasta los 62,94 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1746 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,300%.
