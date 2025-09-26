MasOrange entra en el gran negocio de la publicidad digital para competir en España con Google y Meta

MasOrange entra de lleno en el gran negocio de la publicidad digital. La operadora, el gigante de las telecomunicaciones nacido de la fusión de Orange España y MásMóvil, da un paso más en su estrategia de diversificación y se lanza a exprimir el valor de la mayor base de clientes del mercado de telecomunicaciones nacional y convertirse en alternativa a gigantes tecnológicos del mercado publicitario online como Google o Meta.

MasOrange, que ya está presente en sectores como los de la energía, las alarmas o los seguros, abre una nueva línea de negocio con la que pretende generar a medio plazo unos ingresos de 500 millones de euros. La nueva filial MasOrange Advertising explotará los datos de los más de 30 millones de clientes del grupo en España utilizando inteligencia artificial y analítica avanzada para ofrecer a los anunciantes perfiles hipersegmentados de consumidores para hacerles llegar publicidad personalizada al máximo.

La cartera de clientes de MasOrange aporta de facto datos de más del 50% de los usuarios y hogares de todo el país, lo que permitirá a MasOrange Advertising segmentar de forma personalizada las campañas en base a intereses, hábitos de consumo o estilo de vida y alcanzar usuarios reales y cualificados, sin necesidad de bots, y permitiendo a las empresas dirigir sus campañas de la manera más eficaz, en función del target establecido.

La teleco garantiza que el nuevo modelo no generará spam, ni un mayor volumen de presión publicitaria, lo que hará es segmentar mejor y asegurar que la publicidad del anunciante llega al target adecuado, por el medio adecuado, y siempre respetando el anonimato y la privacidad del cliente final. Durante estos últimos meses, MasOrange Advertising ya ha realizado pilotos con marcas como Samsung, Loewe, Cetelem, Legalitas, Beta Fiction, ByD, Abanca, Unir y Adams y junto a partners como JC Decaux.

“MasOrange Advertising ofrece una propuesta sin precedentes en el mercado publicitario europeo, apoyada en nuestras capacidades tecnológicas y en la fortaleza de nuestra base de clientes. Con este lanzamiento profundizamos en nuestra estrategia de diversificación más allá de la conectividad, aprovechando nuestros activos para ocupar una posición de liderazgo en un sector publicitario en plena transformación”, explica Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange.

MasOrange ha creado una nueva plataforma tecnológica propia capaz de analizar 24.000 millones de datos en 2 segundos, que, combinada con la base de datos más relevante del mercado nacional de las telecomunicaciones, la lA y la analítica avanzada, permitirá perfiles hipersegmentados a los anunciantes alineados con los intereses de cada marca. “Estamos convencidos de que esta nueva línea de negocio será una vía de crecimiento rentable para el grupo con el potencial de generar a medio plazo un valor superior a los 500 millones de euros.”, apunta Alberto Galaso, director general Nuevos Negocios de MasOrange.