EEUU
Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos importados
Las nuevas tarifas incluyen también un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre: 100% a los medicamentos farmacéuticos y otros productos serán afectados.
A través de sus redes sociales, Trump subrayó que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.
Las nuevas tarifas incluyen también un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.
El mandatario, con esta acción, mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional.
Expertos advierten que los nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.
Entre los posibles efectos se mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde los empleadores aún se ajustan a los aranceles previos.
El sector privado podría verse particularmente afectado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, los expertos alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.
"Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación", advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres