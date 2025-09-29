El fondo soberano saudí, Affinity Partners y Silver Lake compran el estudio que desarrolló 'FIFA' y 'Los Sims' por unos 50.000 millones

El fondo soberano saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake comprarán por 55.000 millones de dólares (que equivalen a unos 46.810 millones de euros) el estudio que de videojuegos como Electronic Arts (EA), que ha desarrollado firmas como 'Los Sims', 'Star Wars' o 'Mass Effect', según recoge un comunicado de prensa. El grupo adquirirá en efectivo el 100% del capital social por 210 dólares (178,81 euros) por acción, equivalente a una prima del 25% respecto al cierre de cotización de EA el pasado 25 de septiembre.

La transacción será financiada en efectivo con fondos propios del trío inversor y con la renovación de la participación actual de PIF en EA. PIF ya poseía el 9,9% de EA con anterioridad al acuerdo. Así, se realizará una inyección de capital aproximada de 36.000 millones de dólares (30.639 millones de euros), mientras que otros 20.000 millones de dólares (17.022 millones de euros) se destinarán a cubrir pasivos tras ser comprometidos "íntegra y exclusivamente" por JPMorgan Chase. De esta última cantidad, 18.000 millones de dólares (15.320 millones de euros) se aportarán al cierre.

El consejo de administración de EA ha aprobado la iniciativa, que se espera que concluya durante el primer trimestre del año fiscal 2027 una vez cumpla los requisitos regulatorios necesarios y reciba el beneplácito de los accionistas. De completarse la adquisición, EA dejará de negociar sus títulos en Bolsa.

Nuevas experiencias

"Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Estoy más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo", ha declarado el presidente y consejero delegado de EA, Andrew Wilson. "PIF ocupa una posición única en los sectores mundiales de los videojuegos y los deportes electrónicos, creando y apoyando ecosistemas que conectan a aficionados, desarrolladores y creadores de propiedad intelectual", ha indicado, por su parte, el vicegobernador y jefe de inversiones internacionales de PIF, Turqi Alnowaiser.

Desde Affinity Partners, dirigida por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, consideran que EA es una "compañía extraordinaria" por la que apostar, al tiempo que desde Silver Lake consideran que el futuro de la firma es "brillante" gracias a la inversión a realizar.