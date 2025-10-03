La falta de control de tensión en la red eléctrica provocó el gran apagón, según el informe europeo

El gran apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica se debió a una "cascada de sobretensiones" en la red que no se habían visto nunca antes, según el primer informe europeo, elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). Los expertos descartaron señalar a las renovables como culpables del evento y afirmaron que el problema tiene que ver con los requisitos establecidos en la regulación para controlar la tensión, que quizás debieran actualizarse en el futuro.

"Con la información que tenemos el problema no fueron las renovables, sino que se debió a la incapacidad de la generación que tenemos para controlar la tensión. El control de tensión puede hacerse tanto a través de renovables como de la generación clásica", explican fuentes de Entso-e.

El organismo sitúa el apagón de la Península Ibérica como "más grave ocurrido en Europa en las últimas dos décadas" y el primero de su tipo, pues lo 'habitual' hubiera sido un cero eléctrico por baja tensión en la red de transporte debido a un desequilibrio entre la producción y la demanda, pero en este caso el problema fue el contrario: una sobretensión en cascada que no se había visto antes en Europa ni en ninguna otra parte del mundo.

La tensión o voltaje no es como la energía, que si no tienes suficiente en una parte del continente puedes utilizar una central de generación que esté en la otra punta y 'transportarla' a través de las interconexiones y las redes. En el caso de tener un problema con la tensión de la red debe resolverse "localmente", "lo que significa que el sistema tiene que tener esta capacidad de regular la tensión". Y la tiene, el sistema español tiene capacidad de regular la tensión, la pregunta es si es suficiente.

Nueva regulación

Según los expertos, el sistema actual tiene capacidad de controlar la tensión de la red pero "por encima de un determinado nivel" y lo que hay que evaluar es si este nivel "es demasiado alto" en un momento en el que cada vez hay más autoconsumo y generación distribuida. "Necesitamos pensar bien si debemos solicitar controlar la tensión en niveles más bajos que los que tenemos hoy porque permitiría resolver el problema donde aparece, donde la tensión aumenta demasiado. La pequeña generación puede reducirlo muy fácilmente", ha explicado el presidente de Entso-e, Damián Cortinas.

"La tecnología está lista para esto, es más una cuestión de regulación", ha añadido Klaus Kaschnitz, el encargado de liderar el panel de expertos de Entso-e. El operador del sistema (Red Eléctrica) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2020 actualizar la normativa de control de tensión (procedimiento 7.4) para que las renovables pudieran controlar la tensión al constatar que no se disponía “de herramientas suficientes para evitar que las tensiones en la red de transporte alcancen valores muy elevados”. El 12 de junio de este año el regulador aprobó esa actualización, que tardará meses en poder ponerse en marcha.

El objetivo de este informe realizado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión -incluido Red Eléctrica (REE)- y autoridades reguladoras europeas no es el de señalar culpables, sino el de ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido". "La función de Entso-e no es atribuir responsabilidad a ninguna de las partes. No somos un organismo policial, ni un organismo judicial. Sabemos que los problemas de responsabilidad son muy graves, especialmente en España, pero no es el objetivo de este informe. Eso es algo que corresponde a las autoridades españolas cuando llegue el momento", ha afirmado Cortinas.

Cronología de los hechos

El día 28 de abril fue un "típico día de primavera" con una notable generación renovable, según el informe. A las 10.30 aparecieron las "primeras fluctuaciones altas de tensión, pero dentro de los límites" al acercarse brevemente a los 420 kV pero sin superar los 435 kV. El límite de tensión es distinto por países, así mientras en Portugal se sitúa en 420 kV, como en el resto de Europa, en España el tope está en 435 kV.

Para atender a estas fluctuaciones se pueden poner en marcha medidas manuales, que necesitan "cierto tiempo", así como otras automáticas, entre las que los expertos destacaron la capacidad de control de tensión de los grandes generadores a través de la absorción de energía reactiva. En este sentido, los expertos sostienen que mientras en Portugal la energía reactiva prevista fue más o menos la misma que la energía reactiva medida, en España "se apreciaron diferencias". Es decir, las centrales que debían controlar la tensión no lo hicieron. El informe también subraya que hubo una de ellas que estuvo indisponible y Red Eléctrica no la sustituyó.

Durante la media hora anterior al apagón, se observaron dos periodos principales de oscilaciones. La primera fue local y tuvo lugar entre las 12.03 y las 12.08 horas (0,6 hercios) y la segunda se produjo entre las 12.19 y las 12.22 horas (0,2 hercios). El sistema tiene formas para mitigar estas oscilaciones que se pusieron en marcha pero que al mismo tiempo provocaron "un aumento de tensión en el sistema eléctrico ibérico".

A partir de aquí, a las 12.32.57 en el área de Granada se inician las primeras desconexiones de plantas de generación eólica y fotovoltaica, pero también de pequeñas plantas (de menos de 1 megavatio), se pierden 355 megavatios y la tensión del sistema ibérico aumenta hasta los 417,9 kV, por debajo del límite de operación. A las 12.33.16 hay una pérdida adicional de generación, de 725 MW en Badajoz, aún con un nivel de tensión por debajo de los 435 kV, y a las 12.34 las desconexiones se extienden a un gran área en el centro y suroeste, perdiendo 1.000 MW más y llegando a los 440 kV de tensión, que fue el punto de no retorno.

Falta de datos

El informe subraya que la recopilación de datos en España "resultó más compleja" que en Portugal. Red Eléctrica obtuvo el consentimiento de 33 empresas de generación y distribución para compartir todos los datos relevantes de su disposición con los expertos europeos, mientras que otras "ocho no dieron su consentimiento".

Y añade que faltan algunos datos, en particular aquellos relacionados "con los cortes de generación ocurridos antes del apagón". "Varias de las partes afectadas (en concreto, los propietarios de dichas instalaciones) informaron al panel de expertos que no disponen de estos datos del registro", añade.