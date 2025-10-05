César González-Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell: "No espero grandes quejas de los accionistas de nuestra labor en defensa de sus intereses"

La opa del BBVA sobre el Banc Sabadell abre múltiples escenarios que se irán desvelando en las próximas semanas. Entre ellos está la absorción de la entidad catalana o una coexistencia de consejeros procedentes de ambas entidades en un banco donde ningún accionista superase el 50%. César González-Bueno, uno de los que se juega su futuro profesional en la operación, habla sobre la cuestión sin dramatismo.

Si el BBVA no alcanza el 50% del accionariado del Sabadell ni con la primera ni con una hipotética segunda opa, ¿podría haber una crisis de gobierno corporativo en el banco?

Pues es que hay demasiadas hipótesis. Desde luego no es la situación más cómoda del mundo. Por eso, precisamente, y para evitar ese tipo de riesgos, es por lo que el precio de la segunda opa se define como equitativo, para que tenga suficiente aliciente como para que no se quede por debajo del 50%. Creo que si se lanza la segunda opa, tendrá que tener un precio suficientemente atractivo.

" Ellos [el BBVA] es verdad que han subido un 40%, pero es que nosotros hemos subido un 90%"

¿Cree que algún consejero actual o los miembros del comité de dirección se quedarán en el banco si triunfa la opa?

No tengo ni idea, pero es que creo que no va a ocurrir. Pero segundo, me parecería perfectamente lícito que cada uno tomase su decisión libremente.

¿Y usted a título personal?

Es que es irrelevante. Lo que me pase a mí es irrelevante hasta para mí, no le digo ya para el mercado.

¿Qué va a hacer con el resto de su vida si sale la opa?

Tengo muchos años y muchas aficiones, y muchos hijos, y muchos de todo. Y supongo que alguien me querrá para que le ayude en alguna cosa.

Si la opa triunfa, ¿se podría llegar a la conclusión de que sus accionistas han dictaminado que no tenían razón en oponerse a la misma y que en cierta forma no protegieron sus intereses?

A esa te voy a contestar con toda naturalidad, y espero que no suene presuntuoso. Dudo mucho que ningún accionista, después de una revalorización de multiplicar por 12 veces en cinco años y en un escenario en que ahora, si hay una segunda opa, que lo más probable es que sea a mejor precio, todavía se llevarán más… No creo que haya mucha queja sobre la defensa de los intereses del accionista. Ellos [el BBVA] es verdad que han subido un 40%, pero es que nosotros hemos subido un 90%. No espero grandes quejas de los accionistas de nuestra labor en defensa de sus intereses.