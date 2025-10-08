Ignacio Rivera, presidente de la Empresa Familiar: "El Gobierno y la oposición están en modo elecciones y eso no es bueno"

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, ha criticado este miércoles la dinámica política en la que está inmersa España, ante la falta de presentación de Presupuestos Generales del Estado. "El país está bastante bloqueado, y el Gobierno y la oposición está en modo elecciones, no en modo gobierno y eso no es muy bueno desde mi punto de vista personal", ha lamentado Rivera, a título personal, en un encuentro con medios de comunicación.

El también presidente de Estrella Galicia se ha mostrado "abierto" a abordar el debate sobre la reducción de jornada laboral, pero siempre que se haga "con sentidiño". “Estamos abiertos a hablar. Hacerlo de forma unilateral y sin diferenciar los sectores no tiene ningún sentido”, ha afirmado el empresario, que ha diferenciado entre un puesto de trabajo en una fábrica y otro en un bar. "Todo lo que redunde en un mayor bienestar para los trabajadores, debe ser bienvenido", ha agregado.

El Instituto de la Empresa Familiar ha presentado este miércoles un informe elaborado por McKinsey & Company con el que estas compañías reivindican "su importancia, la vanguardia que supone y lo que vertebra este país para que a los jóvenes les apetezca trabajar en la empresa familiar". Y en el que se muestra que el ritmo de crecimiento de las empresas familiares duplica el ritmo de avance del mercado, con un incremento anual del valor añadido del 7%, frente al 3% del resto de empresas del Mercado Continuo.

Por empresa familiar se entiende aquella que tiene un mínimo del 20% de su capital en manos de un colectivo familiar, en el caso de cotizar en bolsa. Si no es cotizada, el porcentaje en manos de la familia debe ser al menos del 50%. Y la razón de su vigoroso crecimiento es que durante la pandemia este tipo de corporaciones realizaron un debate sobre su razón de ser, que les ha llevado a una mayor resiliencia después.

"Tras la pandemia han sido más agresivas apostando por la diversificación, lo que ha llevado a algunos asociados a publicar crecimientos récord de doble dígito en 2024 y 2025", ha explicado el socio 'senior' de McKinsey, Ignacio Marcos. No obstante, estas compañías también sufrieron una caída mayor con el coronavirus, que se justifica según Marcos porque entonces mantuvieron una serie de inversiones que les permitieron después "retomar la actividad mucho más rápido".

Estas compañías presentan, además, una gestión más eficiente y estable de los recursos, con retornos sobre el capital invertido 0,5 puntos superiores y una volatilidad de ingresos más de 2 puntos inferior al resto. En el ámbito laboral generan 3 puntos porcentuales más de empleo neto cada año, frente al estancamiento observado en el mercado continuo.

Y tienen una huella geográfica más descentralizada, con una facturación 1,5 veces mayor fuera de Catalunya y Madrid, que el resto. Muchas de ellas tienen sedes en ciudades como Sevilla, A Coruña, Burgos, Aranda del Duero o Jérez de los Caballeros, por ejemplo.