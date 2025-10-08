El oro rompe la barrera histórica y supera por primera vez los 4.000 dólares la onza

Los mercados financieros vivieron hoy un episodio simbólico: el oro (considerado históricamente un refugio frente a la incertidumbre) superó por primera vez en su historia los 4.000 dólares la onza troy en los contratos de futuros estadounidenses.

En la sesión, los contratos de diciembre se negociaron brevemente por encima de los 4.014 dólares, mientras que en el mercado spot el precio alcanzó los 4.017,16 USD/oz antes de moderar parte del avance. Este salto consolida un rally que ya ha dejado una subida de más del 50% en lo que va de año.

Ahora mismo, en tiempo real, en el momento en el que se redactó esta noticia, el precio del oro se encuentra en unos 4.037 dólares la onza, lo que equivale a algo más de 3.400 euros la onza, según datos de Inversoro.

Este avance no es casualidad, sino que obedece a una confluencia de factores que están redefiniendo el apetito por el oro en carteras institucionales e individuales:

Tensión política en Estados Unidos: la paralización del Gobierno federal, que ya se prolonga varios días, ha elevado las dudas sobre la solidez institucional y la capacidad de la administración para sostener políticas estables. Al mismo tiempo, la falta de datos económicos oficiales complica el diagnóstico macro y empuja a los inversores hacia activos refugio como el oro.

la paralización del Gobierno federal, que ya se prolonga varios días, ha elevado las dudas sobre la solidez institucional y la capacidad de la administración para sostener políticas estables. Al mismo tiempo, la falta de datos económicos oficiales complica el diagnóstico macro y empuja a los inversores hacia activos refugio como el oro. Expectativas de recortes de tipos por la Reserva Federal: los mercados descuentan con fuerza una reducción inminente de las tasas de interés, lo que mejora el atractivo del oro frente a bonos o depósitos al reducir su coste de oportunidad. Además, las previsiones de nuevos recortes en 2026 están alimentando el impulso alcista.

los mercados descuentan con fuerza una reducción inminente de las tasas de interés, lo que mejora el atractivo del oro frente a bonos o depósitos al reducir su coste de oportunidad. Además, las previsiones de nuevos recortes en 2026 están alimentando el impulso alcista. Demanda institucional y compras de bancos centrales: los flujos hacia ETFs respaldados en oro registran niveles récord, con más de 64.000 millones de dólares en entradas acumuladas este año. En paralelo, bancos centrales —entre ellos el de China— han mantenido su política de acumulación de reservas por undécimo mes consecutivo, reforzando el soporte estructural del mercado.

Analistas de entidades como Goldman Sachs y UBS han reaccionado al récord revisando sus pronósticos para alza. Goldman ha situado su perspectiva para finales de 2026 en 4.900 USD la onza. Sin embargo, no todos los augurios son eufóricos: algunos expertos advierten de riesgos de corrección técnica si el optimismo externo se enfría o si la Fed retrasa sus movimientos.

Cambio de paradigma

Para los mercados de metales y las compañías mineras, este momento es crucial. Las firmas con costos de producción por debajo del precio vigente obtienen ventajas claras de rentabilidad. En el frente financiero más amplio, el despegue del oro podría reflejar un cambio en las preferencias de riesgo: de la renta variable hacia activos que preservan valor. También eleva la atención sobre las monedas globales, el dólar y los diferenciales entre países con políticas divergentes.

La gran pregunta ahora es si este momento es solo un punto máximo simbólico o el inicio de una nueva fase para el oro como activo de reserva para inversores y bancos centrales por igual. La respuesta estará ligada a la acción de la Fed, a los datos macro que se publiquen y a la evolución de las tensiones geopolíticas que alimentan la demanda de seguridad.