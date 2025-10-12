La reunión que convirtió a Málaga en el centro de operaciones de la química global

Después de casi treinta años ubicada en el «Research Triangle Park» de Carolina del Norte, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) saldrá de Estados Unidos para establecerse en suelo europeo, con una sede bicéfala que tendrá una delegación en la Universidad de Málaga, ubicada físicamente en el Rectorado, y otra en el Consejo Nacional de Investigación de Roma.

Este hecho histórico para la investigación y la ciencia en español supone también la prueba definitiva de que el ecosistema innovador malagueño está lo suficientemente arraigado como para que sigan germinando proyectos de calado, en este caso, vinculado a la organización que gobierna y gestiona los avances de la química en el mundo, en la que participan más de 2.000 investigadores de 57 países diferentes.

En la intrahistoria que desemboca en esta decisión de la IUPAC de decantarse por estas dos grandes ciudades europeas para trasladar su centro de mando tuvo especial relevancia la primera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundación «la Caixa», que se celebró en Valencia.

Fue este el escenario de una reunión de alto nivel en la que participó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a su asesor para la Estrategia Corporativa y la Transformación Urbana, Francisco Salvador, con el químico Javier García, el primer español en presidir la IUPAC, condecorado, además, con el Premio Nacional de Investigación en 2024.

«Esa conexión existió para decirnos que se iba a convocar, un poco abierto, a países y ciudades, para elegir la sede», rememora el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. «Unos meses después, presentamos la candidatura de Málaga entre la ciudad, la universidad y el parque tecnológico. Así fue el arranque de este tema».

Una docena de paísesde Asia, Europa y América se interesaron por acoger la sede de la IUPAC y se llegaron a presentar varias ofertas formales, siendo finalmente Málaga y Roma las seleccionadas.

El pasado mayo, una pequeña delegación de la IUPAC visitó la ciudad durante unos días en los que se celebraron varias reuniones de trabajo con el Área de Innovación, con la Universidad de Málaga, el Parque Tecnológico y con una representación del Gobierno central.

«Que hayamos sido elegidos me parece una muy buena noticia porque es estar en una división de primera categoría», celebra el alcalde de Málaga. «Roma es una ciudad de una gran proyección internacional y estamos hablando de una organización científica de primer nivel a nivel mundial».

A estas nuevas ubicaciones -que funcionaran como centrales administrativas- se trasladará el personal de la IUPAC y será aquí donde se celebrarán las reuniones tanto de los comités ejecutivo y científico, así como las asambleas de esta autoridad científica.

Según el calendario esbozado por la Universidad de Málaga este verano, además de la firma del acuerdo UMA-IUPAC en septiembre y la transferencia de funciones en octubre, se estima que la instalación física y funcional de la sede en la tercera planta del Rectorado se produzca en enero y, por último, en el primer trimestre del próximo año se celebre la apertura oficial de la oficina.

«Me parece muy interesante que Málaga va a estar presente durante bastantes años en esa superliga de ciudades», zanja el alcalde de Málaga.

¿Qué es la IUPAC?

La IUPAC se fundó en 1919 por químicos del mundo académico y de la industria. Durante los últimos 100 años, la Unión ha creado el lenguaje común de la química, estándares, datos verificados y mejores prácticas en química, así como promovido la educación de esta disciplina y la colaboración entre la universidad y la industria química.

También, se configura como la autoridad mundial a la hora de reconocer y nombrar los elementos químicos y de ordenarlos en la tabla periódica y de definir el top 10 de las tecnologías emergentes.

La Secretaría de la IUPAC, que ahora regresa a Europa, tuvo su sede en París antes y después de la Segunda Guerra Mundial, también en Zúrich y Basilea en las décadas de 1950 y 1960 y en Oxford (Reino Unido) a mediados de los 60. En 1997 cruzó el charco y desde entonces ha residido en Carolina del Norte, estado que abandonará el próximo año.