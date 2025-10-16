Santiago Niño Becerra, economista: "El precio de la vivienda dejará de subir pronto"

El precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% entre el junio de este año y el mismo mes de 2024, registrando así la segunda mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, solo superada en el primer trimestre de 2007, durante los últimos coletazos antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, según los datos publicados este viernes del Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En grandes ciudades como Madrid, el precio medio de un inmueble llega a 4.384 euros por metro cuadrados.

El problema de la especulación

Santiago Niño Becerra, economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona desde 1994, no prevé que los precios de la vivienda tiendan a bajar, pero sí a estabilizarse. "La vivienda se han encaminado hacia la propiedad y hacia la especulación", ha señalado en una reciente intervención en Catalunya Ràdio sobre las medidas que han adoptado los distintos gobiernos en cuestión de vivienda a lo largo de las últimas décadas.

Separando por clase de inmueble, los ascensos en los precios son más acusados en los inmuebles de segunda mano, aproximadamente el 80% de las ventas del mercado, que acumulan 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales y una aceleración en estas en los últimos años. Por el contrario, la obra nueva ha mostrado mayor estabilidad en los últimos nueve meses, aunque mantiene revalorizaciones interanuales por encima del 12%, aunque una décima menos que en el trimestre anterior.

"Se ha querido llegar aquí"

El economista ha recalcado que los precios "dejarán de subir cuando simplemente la clase media no pueda pagar más", ya que pagar es tener la "capacidad de endeudamiento e incremento salarial". Desde su visión como experto, "los precios de venta y alquiler de vivienda dejarán de subir pronto". Además, cree que si se ha llegado a esta situación es España es porque "de alguna forma se ha querido llegar aquí. Desde el año 1950 han pasado gobiernos de todos los colores".

"Cuando este paquete no les permita pagar más, esta vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural", ha explicado, tras calificar como "brutal" el desequilibrio de precios que hay.

Respecto a los compradores, dice que "dejando de lado los ricos, los fondos de inversión, grandes o pequeños inversores son quienes más pisos compran". También, afirma que hay personas que se aventuran a comprar porque están "convencidos de que el año que viene será más caro".