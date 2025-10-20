Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cotizaciones

El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

La Seguridad Social plantea un incremento de entre 3 y 15 euros a partir del 2026, frente a la subida de entre 11 y 200 euros que planteó inicialmente

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una semana más la oposición ha sometido al Gobierno a una sesión de control que se ha

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una semana más la oposición ha sometido al Gobierno a una sesión de control que se ha / Fernando Sánchez - Europa Press

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Seguridad Social ha frenado su propuesta de incremento de cuotas para los autónomos. La ministra Elma Saiz ha rebajado sus pretensiones y plantea congelar las cotizaciones para quienes menos ganan y reducir sustancialmente la subida para el resto.

La última propuesta remitida a los agentes sociales, según han podido confirmar distintas fuentes vinculadas a la negociación, oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).

El fuerte rechazo que generó la primera oferta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha forzado a la misma a moderar sustancialmente sus pretensiones. Según la primera tabla puesta encima de la mesa, la subida a partir del año que viene hubiera sido de entre un 3,8% y un 20,3% (la cuota más alta). Ahora la segunda oferta baja el listón hasta una horquilla de entre 1% y un 2,5%.

De una semana a otra el Gobierno ha pasado de plantear una subida de cuotas de entre 11 y 206 euros más al mes, a otra de entre 3 y 15 euros. Además de congelar las cotizaciones a los autónomos que ingresan menos del salario mínimo, a quiénes les iban a subir de hasta 17 euros al mes.

La primera propuesta no contentó a todo el mundo -algunas organizaciones la consideraron tibia y otras la tacharon de 'sablazo'- y la segunda tampoco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  2. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  3. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  4. El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
  5. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  6. Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio histórico por la UEx: Los pies de San Pedro de Alcántara
  7. Isidoro Saavedra, 91 años: 'Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día
  8. Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

Detenido en Plasencia por conducir un coche con un permiso falsificado

Detenido en Plasencia por conducir un coche con un permiso falsificado

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

Máxima igualdad en la parte alta de la Tercera extremeña de fútbol sala: siete equipos en tres puntos

Máxima igualdad en la parte alta de la Tercera extremeña de fútbol sala: siete equipos en tres puntos

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica
Tracking Pixel Contents