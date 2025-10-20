La salud mental se convierte en objetivo de los fondos: un sector en auge que mueve 2.500 millones en España

Famosos hablando sin tapujos de la necesidad de acudir al psicólogo con frecuencia, la venta de libros de autoayuda ha aumentado un 50% en los últimos dos años y los medios de comunicación lanzan sus secciones especializadas en salud mental. La normalización social que vive en los últimos años la psicología ha hecho que los fondos de inversión estén invirtiendo en las principales clínicas del sector para acelerar su crecimiento. España cuenta con más de 5.000 centros ambulatorios y hospitales de día de salud mental, pero la atomización aún es grande porque no existe el equivalente a un Vitaldent, Clínica Baviera o IVI como existe en la odontología, la oftalmología o la fertilidad que se han hecho gigantes gracias a la entrada de inversores como el fondo de pensiones canadiense OTPP, la china Aier Eye o el estadounidense KKR. El mercado español de la salud mental se estima en 2.500 millones de euros con una previsión de crecimiento de un 4% anual en los próximos cinco años.

“Invertir en empresas que buscan crecer significa fijarse en aquellos negocios que necesitan financiación para internacionalizarse, ejecutar operaciones de fusiones y adquisiciones para ganar tamaño y reducir competencia y expandirse con la apertura de nuevas clínicas. En esta descripción encajan los gimnasios, los dentistas o los gabinetes psicológicos”, comenta un socio de uno de los más importantes fondos españoles de capital riesgo.

En junio, la gestora nacional Miura Partners anunció la entrada en el capital de Centro Psicosanitario Galiani (Sevilla) y Orientak (Madrid) con el objetivo de “lanzar un proyecto de crecimiento y consolidación nacional del sector”. El Centro Psicosanitario Galiani, fundado en 2016 en Sevilla por José Antonio Galiani, es el mayor centro ambulatorio independiente de salud mental en Andalucía, con 18 especialidades y un modelo híbrido presencial y online. Orientak, creado en 2017 en Madrid por Eva María Milla, es un hospital de día para niños y adolescentes basado en un enfoque bio-psicosocial, que a partir de los 18 años ofrece, bajo su marca Vilem, terapia asistida ambulatoria y en hospital de día, personalizada según cada paciente.

“El sector ha mostrado un crecimiento histórico sostenido que se ha acelerado los últimos años debido a factores sociales, tecnológicos y económicos. El aumento del aislamiento social, la incertidumbre ante el futuro, la creciente dificultad para gestionar las emociones, la dependencia de las nuevas tecnologías y la compleja situación socioeconómica han intensificado la prevalencia de los trastornos mentales, especialmente entre los más jóvenes”, apuntaba un comunicado de Miura Partners tras cerrar la operación.

Una operación de 100 millones

También en verano, la firma de capital riesgo británica Peninsula Capital cerró la compra de Mentalia, la división de salud mental de la multinacional de residencias de ancianos DomusVI en España, por unos 100 millones de euros. La compañía pasará a gestionar una red de 57 centros en 10 comunidades autónomas, con un equipo de más de 1.600 profesionales y atendiendo a unas 14.000 personas al año. Se estima que su facturación consolidada superará los 70 millones de euros este año. El fondo también cerró en abril la compra a DomusVI de la división Neural, especializada en neurorrehabilitación, neurodesarrollo y atención psiquiátrica.

En septiembre, la red catalana de clínicas de psicología Centros Torguet cerró una ronda de inversión de 1,2 millones liderada por los fondos First Drop, Faraday, Ship2B, ESADE BAN y Castiventures e inversores privados como Guillem Serra e Inés Urés. Centros Torguet cuenta con 19 centros por toda España, nueve de ellos en Catalunya, y cerró el pasado año con una facturación de 830.000 euros y la previsión de concluir 2025 con unos ingresos de 1,3 millones. En 2028 aspira a contar con una amplia red de hasta 50 centros por todo el país.

La gran operación en el sector, sin embargo, se produjo hace dos años cuando el grupo francés Clariane Group, controlado por el fondo luxemburgués HLD con el 25,2% de las acciones y el fondo buitre estadounidense Flat Footed con el 12,9%, compró Grupo 5 a Corpfin por 200 millones. En 2021, ya había comprado Ita Salud Mental al fondo Magnum Capital, que cuenta con 29 clínicas por toda España que se centran en tratamientos como las adicciones y trastornos vinculados a la alimentación.

Grupo 5 cuenta con once residencias repartidas entre la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía y está especializado en la rehabilitación de daños cerebrales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, trastorno de personalidad y trastorno obsesivo compulsivo.