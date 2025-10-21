La CNMV abre la puerta a apoyar una revisión de la ley de opas tras el caso de BBVA y Sabadell

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha abierto la puerta a apoyar una revisión del Real Decreto sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisiciones (opa), popularmente conocida como ley de opas, tras el caso de BBVA y Sabadell, según recoge la agencia Europa Press. "Podría tener sentido, después de tantos años de un Real Decreto que ha sido plenamente útil, que quizás, como cualquier texto, este pueda tener una cierta revisión", ha expresado, indicando que, además "de algunos errores de redacción, hay otros que plantean dificultades de interpretación que les gustaría intentar aclarar". Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación después de participar este martes en el 'XV Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva' organizado por Deloitte e Inverco.

Dichas declaraciones se enmarcan en el contexto de la opa fallida del BBVA sobre el Sabadell, tras la que el presidente de BBVA, Carlos Torres, consideró "adecuado" revisar el mencionado decreto. En este sentido, el máximo representante del supervisor bursátil ha hecho hincapié en que la decisión de refrescar la ley corresponde al Ministerio de Economía, pero que, en el caso de que optase por renovarla, la CNMV le apoyaría.

"Estamos dispuestos, desde luego, a apoyar al Ministerio de Economía si se decide ir por esta vía, pero la iniciativa es suya y nosotros aportaríamos nuestra visión", ha manifestado San Basilio, para luego volver a incidir en que desde la CNMV estarán "encantados de trabajar con ellos".

Respecto a las áreas concretas que mejorar, San Basilio ha mencionado por ejemplo, el tema de la fijación del precio equitativo en una segunda opa. "Es un caso que no se había dado nunca y que puede que no se vuelva a dar, pero si se vuelve a dar pues estaría bien que quizás lo tuvieramos un poco más aclarado, porque realmente había bastante margen a la interpretación", ha explicado. El presidente de la CNMV ha reconocido que, de llevar a cabo la revisión, se trata de "un proceso que es mejor hacerlo cuando no tienes una OPA tan mediática en el plato".

Posibilidad de una segunda opa

Frente a las críticas de que el supervisor se tendría que haber posicionado respecto a una segunda opa, San Basilio ha afirmado que lo que pretendían era "no enturbiar más" el proceso de la primera aceptación. "Si la CNMV en el proyecto de aceptaciones anuncia el criterio para la fijación del precio equitativo, habría conseguido justo lo contrario, ya que habría aumentado el foco en la segunda OPA y no habría aclarado nada, porque no habríamos podido decir el precio equitativo", ha relatado.

A renglón seguido ha recalcado que esa situación "habría generado todavía más confusión, porque no ibas a aclarar el precio a la inversión minorista y habría provocado todavía más ruido, más confusión y más foco en la segunda opa". "Una decisión actual de la que me alegro es de no haber enturbiado todavía más el proceso de la primera aceptación", ha reconocido.

Para finalizar, San Basilio ha destacado que cree que hicieron "bien en retrasar la aprobación del folleto a que se hubiera terminado todo el ciclo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)". "Habría sido absurdo haber aprobado un folleto el año pasado, que luego llegara la decisión de la CNMC y tuvieras que cambiarlo, para que luego llegara la decisión del Gobierno y volver a cambiarlo", ha concluido.