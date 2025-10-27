Las ‘startups’ nacidas en centros públicos generan 1.400 millones de euros de negocio al año

“Hablamos de transformar la ciencia en industria”. Resume así, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, una de las actuales obsesiones del ecosistema de innovación europeo: la transferencia tecnológica. Se trata de lograr que los avances científicos y técnicos de universidades, hospitales o centros públicos se conviertan en empresas, y que el avance en cuestión llegue al mercado, lo primero, y que la Unión Europea (UE) pueda competir en condiciones de igualdad con Estados Unidos o China. “Europa vive una década decisiva para el futuro de su soberanía tecnológica. Y España quiere jugar un papel clave”, completa el ministro.

Con este telón de fondo, la Fundación Mobile World Capital Barcelona ha presentado este lunes, en la sede del ministerio en cuestión, un estudio mediante el cual radiografía la situación de España en relación con las ‘spin-offs’ –la forma como se denomina a las ‘startups’ que han nacido de instituciones de investigación– ultratecnológicas. En España hay 1.007 de estas empresas, según el análisis de esta fundación, que generan un negocio de 1.400 millones de euros al año en conjunto.

Ambas cifras son inferiores a las registradas en el informe del año pasado, cuando lo publicaron por primera vez, por una cuestión técnica: la MWCapital ha pulido los datos para excluir aquellas compañías que siguen constituidas, pero que, en realidad, no tienen ya actividad. Teniendo en cuenta solo este tipo de ‘spin-offs’, este año recuentan un 3,6% más de empresas ‘deeptech’ de este tipo que el año anterior.

Ubicación, origen y sector

Están eminentemente situadas en Catalunya (el 28,2%) y Madrid (el 23,7%), nacen mayoritariamente en las universidades públicas (el 64% del total) y se dedican, sobre todo, a la biotecnología (casi una de cada cinco), a las TIC (el 17%) y a la salud (16,7%). Con todo, las compañías que tienen las plantillas más grandes, de media, son aquellas vinculadas al sector de la energía (28 trabajadores), al de las tecnologías de la información (16,5) y a la industria (14). En conjunto, este ecosistema emplea a casi 13.500 personas en España, un 0,06% de la población activa del país.

Más allá de los ámbitos en los que se mueven, este análisis ha identificado también que lo más común es que estas empresas persigan tres grandes objetivos: dar a los ciudadanos una vida saludable y autónoma (una tercera parte persigue esa meta), disponer de servicios tecnológicos propios para no tener que depender de las herramientas extranjeras (27%), y desarrollar soluciones de economía circular y descarbonizada (cerca de un 11%).

Es, en base a todo eso y dicho por el director general de MWCapital, Francesc Fajula, “un ecosistema estratégico para el posicionamiento del país dentro del ecosistema tecnológico global”. “La generación de empresas basadas en investigación científicas y académicas es la principal fuente de soluciones tecnológicas disruptivas y con impacto en sectores clave, como la biotecnología, la energía, la salud o la robótica, entre muchos otros”, concluye.