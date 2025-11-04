Botín critica el exceso de regulación bancaria europea: "Equivale a cien veces 'El Quijote'"

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha criticado este martes que las reglas bancarias en la Unión Europea sumen 95.000 páginas de texto y ha advertido de que ello lastra el crecimiento económico del área. "Equivale a cien veces El Quijote' o cinco veces la Biblia. Y es algo que tenemos que leer porque tenemos que aplicar", ha sostenido durante su intervención en la conferencia internacional de banca que organiza anualmente su entidad financiera.

La banquera, en este sentido, ha destacado que en Estados Unidos se han aprobado 3.500 nuevas leyes en los últimos seis años, frente a las 13.000 aprobadas en la Unión Europea. "Los americanos puede decir la palabra desregulación. Nosotros no podemos decirla en Europa, nosotros decimos simplificación", ha lamentado. En la misma línea, ha advertido sobre los efectos de esta regulación: "Decimos que queremos una economía innovadora en Europa. La regulación mata la innovación".

Botín lleva varios años empleando buena parte de sus intervenciones públicas para advertir de que el insuficiente crecimiento económico europeo supone una amenaza para el futuro del continente. "Si no repites las cosas diez veces, no consigues hacer llegar tu mensaje", ha insistido este martes antes de advertir que el PIB europeo crecerá 0,5 puntos porcentuales menos entre 2025 y 2030, lo que se traducirá en la pérdida de 19 millones de puestos de trabajo y 1,4 billones de recaudación fiscal. "Voy a citar a Mario Draghi, no soy yo diciéndolo, no es un banco: Nuestro modelo de crecimiento está fallando, nuestra competitividad y también nuestra soberanía están en peligro".

El mayor riesgo

La UE, ha insistido, tiene el "mejor sistema" del mundo, pero debe tomar decisiones que apoyen a los negocios. Y no lo está haciendo, ha argumentado: solo se han aprobado el 10% de las recomendaciones que propuso el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi en septiembre de 2024 en su informe para mejorar la competitividad europea. "Es urgente que aceleremos el crecimiento, es el mayor riesgo a la estabilidad financiera que enfrentamos", ha añadido la banquera.

En esta línea, Botín ha mantenido que crear un mercado único para el sector servicios haría crecer el PIB del continente un 10%, mientras que una mejora de la regulación elevaría un 2% la productividad. "No lo decimos solo para los bancos, es válido para cualquier sector. No puede ser que haya que pedir 22 permisos y tardar dos años en instalar un panel solar en una tejado", ha criticado.

Menos crédito

En cuanto a la banca, la banquera ha sostenido que, por cada euro de beneficio, Europa cobra a las entidades 58 céntimos en impuestos, mientras que en Estados Unidos son 42 céntimos. Ello, ha continuado, hace que las entidades estadounidenses tengan más capacidad de acumular capital para prestar: equivale a 1,6 millones de hipotecas y 10 millones de créditos a pymes en cinco años.

Según sus estimaciones, la UE pedirá a sus bancos 98.000 millones de capital adicional entre 2025 y 2027, mientras que Estados Unidos rebajará los requisitos en 258.000 millones. La diferencia del capital total entre los dos sectores financieros ascenderá a 3,5 billones de euros al final del periodo, suficiente para financiar 14 millones de hipotecas y 87 millones de créditos a pymes en tres años, según sus cálculos. Por ello, ha pedido una “regulación inteligente” en Europa y que los organismos supervisores y reguladores tengan un doble mandato: mantener la estabilidad financiera, pero también aumentar la competitividad de la economía.