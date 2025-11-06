El Tesoro capta 5.038 millones en deuda a medio y largo plazo y recorta la rentabilidad ofrecida a inversores

El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.037,8 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores en las cuatro referencias emitidas, según los resultados publicados por el Banco de España.

Para esta segunda emisión del mes de noviembre, el Tesoro ha recibido una demanda de 11.217 millones de euros, que ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, se han emitido obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado, con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 1,85%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

En obligaciones del Estado a 7 años, el Tesoro ha captado 1.815,16 millones, por debajo de unas peticiones de 3.745,187 millones, con un interés marginal del 2,853%, por debajo del 2,929% ofrecido en la anterior subasta para este tipo de papel.

Para obligaciones del Estado, con una vida residual de 9 años y 9 meses, el organismo público ha adjudicado 1.208,237 millones, por debajo de una demanda de 3.171,74 millones, con una rentabilidad marginal del 3,115%, frente al 3,420% anterior.

De su lado, el Tesoro ha colocado 533,981 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, frente a unas peticiones de 1.268,984 millones, con un interés marginal del 1,397%, respecto al 1,494% de la pasada subasta para este papel.

Por último, el organismo público ha adjudicado 1.480,427 millones en obligaciones del Estado a 15 años, por debajo de unas peticiones de 3.031,458 millones, con una rentabilidad que ha bajado del 3,676% anterior al 3,621% actual.

El pasado martes, en la primera subasta de noviembre, el Tesoro Público español colocó 5.028,4 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a seis meses, pero recortando el interés por la referencia a un año, que aún se mantiene por encima del 2%.

Tras estas emisiones el Tesoro Público volverá a los mercados de deuda el día 11 de noviembre, con una subasta de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra el día 20, de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará el mes.

Programa de financiación para 2025

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

En este 2025, el Tesoro ha mantenido también el objetivo de diversificación de la base inversora y ha seguido apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro ha continuado realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.