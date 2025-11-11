Gobierno
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para bajar las ratios a 22 en primaria y 25 en la ESO
Helena López / Olga Pereda
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para que las clases de educación primaria en España tengan, como máximo, 22 alumnos (frente a los 25 actuales) y en la ESO y Bachillerato, máximo 25 (frente a los 30 actuales).
Cuando la norma sea una realidad, el calendario de aplicación será gradual y empezará a implementarse en septiembre de 2027. A partir de las cifras planteadas, las comunidades autónomas podrán, incluso, bajar más.
El anteproyecto de ley elaborado por el equipo que dirige Pilar Alegría y aprobado este martes por el Gobierno plantea también que el alumnado con necesidades educativas especiales (solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos) compute como dos plazas.
Una vez que esté aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros -este martes ha sido la primera- pasará al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: 'Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte