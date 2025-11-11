Telefónica convoca a los sindicatos el lunes para comunicarles un nuevo ERE

Telefónica ha convocado para la próxima semana a los tres principales sindicatos con representación en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles detalles de la implementación del nuevo plan estratégico del grupo para los próximos años y el impacto laboral de la nueva hoja de ruta. El encuentro se celebrará el próximo lunes y, aunque no tiene una agenda cerrada de momento, algunas fuentes sindicales dan por hecho que se centrará en la intención de la dirección de la teleco de ejecutar un nuevo ajuste de plantilla.

Previsiblemente la compañía comunicará a los sindicatos su intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 trabajadores, según las estimaciones con las que se especula, según ha adelantado Europa Press. Un nuevo ERE que se da por hecho que tendrá carácter voluntario y que se aplicará casi de inmediato tras pactarlo con los sindicatos.

El plan Transform & Grow, presentado la pasada semana por el presidente Marc Murtra, incluye iniciativas para la mejora de la eficiencia operativa del grupo con el objetivo de generar un ahorro hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y de hasta 3.000 millones en 2030. El grupo no detalló todas las medidas incluidas en este plan de ahorro de costes, pero se deja abierta la posibilidad de aplicar un nuevo recorte de plantilla, a través de un ERE u otras fórmulas. Fuentes de Telefónica declinan hacer comentarios, mientras que desde los sindicatos sólo se confirma la convocatoria del lunes y que se abordarán temas vinculados al plan estratégico, nada más.

"En los números que hemos dado de los 2.300 millones [de euros de ahorros] en 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' [gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales], hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos”, advirtió el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en un encuentro con la prensa para presentar el nuevo plan estratégi,co. “Si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores", matizó.

En ese sentido, la posible comunicación del ERE a los sindicatos el próximo lunes encajaría para que el acuerdo sobre el mismo se produjese antes de que acabe el ejercicio fiscal actual, lo que permitiría contabilizar los costes millonarios en las cuentas de 2025, en las que ya se registrarán grandes pérdidas por el impacto de las ventas de negocios en Latinoamérica. De hecho, los sindicatos contaban con la posible comunicación del ERE tras la celebración de las elecciones sindicales que tendrán lugar este miércoles, 12 de noviembre, en Telefónica Soluciones.

Pacto social con los sindicatos

Telefónica y los sindicatos cerraron el pasado octubre el primer 'marco social' de la compañía, un pacto que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador. El pacto alcanzado tiene como objetivo situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica y garantizar la igualdad, la cohesión, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional en un contexto de "profundos cambios tecnológicos y organizativos".

En ese sentido, el 'marco social' pactado entre la empresa y los sindicatos se articula en torno a varios ejes estratégicos, en concreto: organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de las nuevas formas de trabajo, 'reskilling' y 'upskilling' e igualdad, diversidad e inclusión.

Un ERE hace menos de dos años

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. Asimismo, el último ajuste de plantilla en la teleco afectó a los trabajadores de sus tres principales filiales (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y se saldó con una adscripción voluntaria al ERE del 106%, con un total de 3.640 solicitudes para un total de 3.420 plazas.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.