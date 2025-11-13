El Nobel de Economía advierte en Vigo que el descontrol de la IA supondrá "un problema" para el futuro de las democracias

El Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoğlu, ha convertido este jueves el Vigo Global Summit 2025 en una llamada de atención sobre el rumbo que está tomando la inteligencia artificial. Ante un Auditorio Mar de Vigo a rebosar, el economista ha advertido de que la actual ola de automatización amenaza con disparar aún más la desigualdad y abrir "una etapa problemática para el futuro de las democracias" si no se corrige el rumbo tecnológico y político.

Acemoğlu no ha dudado en reconocer el enorme potencial de las nuevas tecnologías, pero ha reclamado un cambio de mentalidad a la hora de emplearlas. "La IA ciertamente ha abierto horizontes", ha señalado, aunque su uso se está orientando a sustituir trabajo humano más que a reforzarlo.

El economista ha recordado que las últimas décadas de automatización dejan tras de sí un balance de pérdidas: "Hemos obtenido algunos beneficios en la productividad, pero hemos sufrido un enorme aumento de la desigualdad; los salarios reales de los trabajadores con menor nivel educativo están disminuyendo". Esa brecha, ha añadido, "ha preparado el terreno para las reacciones adversas contra las instituciones democráticas" y se traduce hoy en un "auge del populismo de extrema derecha, disminución del apoyo a la democracia, mucha desinformación" y "gran pérdida de confianza en las instituciones".

El Nobel también ha puesto en duda las promesas más triunfalistas sobre el impacto económico de la IA. "Muchos informes del sector tecnológico prometen un crecimiento del 20%, 30% o 40%, en un futuro próximo, gracias a la inteligencia artificial", ha recordado, para subrayar que incluso un 5% anual, sostenido, sería "algo inaudito".

Frente a ese optimismo acrítico, Acemoğlu ha defendido reorientar la innovación hacia sectores como "la sanidad, los servicios empresariales y la educación", donde "mejorar la productividad resulta todo un reto", y ha reclamado más implicación institucional: "Trabajar arduamente en ello» desde la investigación, la gobernanza democrática y la sociedad civil.