Dia apuesta por Extremadura donde cuenta con 147 tiendas y un servicio online que llega al 65% de la población

Supermercados Dia consolida su posición en Extremadura, donde cuenta con 147 tiendas repartidas por todo el territorio, lo que confirma la apuesta del grupo por la comunidad. En 2024 la compañía aportó un 1,58% al PIB de Extremadura y generó más de 5.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor, lo que supone un 1,39% de la población activa de la región

En 2025, se han inaugurado ya cuatro establecimientos dentro del plan de crecimiento anual, y la empresa ya tiene en marcha su hoja de ruta para continuar expandiéndose, con la apertura de dos nuevas tiendas en Cáceres. "Nuestra apuesta por la Extremadura es firme, una región clave para Dia, donde seguiremos reforzando nuestra presencia en los próximos meses para acercar a los vecinos del territorio una compra fácil, rápida, completa y de máxima calidad, a través de nuestras tiendas o de nuestro servicio online", asegura José María Parra, director regional de Dia en Extremadura.

José María Parra, director regional de Día en Extremadura / DIA

La capilaridad de Dia en la región también se refleja en la expansión de su canal online. Actualmente, da cobertura al 65% de la población. Una mejora tecnológica que permite a los consumidores realizar la compra desde casa y recibir su pedido con rapidez, y que llegará, cada vez, a más hogares.

Un modelo de franquicias para emprender

Actualmente, 100 de los locales Dia en Extremadura operan bajo el modelo de franquicia, una fórmula que impulsa el emprendimiento local y contribuye al desarrollo económico de la zona. A nivel estatal, estas tiendas representan el 65% de los establecimientos de la marca que hay por todo el país, es decir, más de 1.500 tiendas, lo que genera cerca de 11.000 puestos de trabajo. En toda España, Dia cuenta con más de 1.000 franquiciados, y uno de cada tres es multifranquiciado, por lo que lidera varias tiendas.

La franquicia es una oportunidad de crecimiento que permite abrir un negocio propio en cualquier punto del país. Según los datos de la empresa, más del 30% de las franquicias se ubican en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y casi un centenar de tiendas están en poblaciones de menos de 2.500 personas, lo que contribuye a la dinamización de la economía local y a la creación de empleo.

Clientes de Dia con su cesta de la compra / DIA

La importancia de la elección

El compromiso de Dia con la calidad, el ahorro y la libertad de elección del cliente se refleja en su amplia variedad de productos de fabricante y de marca propia. La compañía trabaja para que el cliente sea quien decida qué incluir en su cesta de la compra, según sus preferencias, necesidades y presupuesto.

El consumo de productos Dia puede llegar a suponer un ahorro de hasta el 25% en el gasto anual en alimentación y productos básicos de un hogar español. Por ejemplo, si una familia realiza una compra anual de 1.000 euros, su gasto podría reducirse a unos 700 euros, manteniendo la calidad y variedad de producto.

Cesta de la compra en uno de los establecimientos Dia / Alex Nunes

El gran aliado del ahorro

El grupo pretende consolidarse como la tienda de barrio y online de referencia para realizar una compra completa de productos de calidad a un precio asequible. Este compromiso con el ahorro se demuestra con iniciativas como Club Dia, una aplicación que agrupa todas las ventajas de ser socio, con beneficios canjeables en tienda, cupones personalizados, promociones exclusivas en la app, ofertas, el monedero digital y juegos semanales con premios asegurados.

Actualmente, Club Dia cuenta con cerca de seis millones de clientes asociados, lo que se refleja en el uso de cupones de los últimos tres años, que ha incrementado en casi un 20%. Asimismo, la empresa cuenta con un programa de alianzas con varias empresas líderes como Endesa, Mapfre, Securitas Direct, Avis, Legálitas o Parques Reunidos, lo que permite a los clientes de Club Dia ahorrar hasta 900 euros en sus compras anuales.

En 2025, Dia ha invertido 175 millones de euros en promociones, un 17% más que en 2024. Además, ha puesto en marcha varias promociones, como una serie de descuentos semanales en más de 200 productos, dirigidos especialmente a los socios de Club Dia, o la nueva campaña 'Ruleta de la Suerte' en la App Dia, que combina diversión y digitalización y garantiza a los clientes premios en forma de descuentos exclusivos, cupones y productos de regalo para canjear tanto en tienda física como a través de sus canales de compra online.