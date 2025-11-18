Disputa comercial
El Supremo falla que solo Bimbo puede usar el término "Donut" aunque esté en el diccionario
La sentencia pone fin a nueve años de litigio y confirma que la inclusión del término en la RAE no anula los derechos comerciales exclusivos del Grupo Bimbo en el mercado español
Redacción
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia: solo el Grupo Bimbo puede utilizar comercialmente el término 'Donut' en España, a pesar de que su forma adaptada al español, 'dónut', figura desde hace años en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).
La decisión, que pone fin a nueve años de litigio, supone una victoria legal histórica para Bimbo, según ha destacado la propia compañía.
El alto tribunal ha estimado el recurso de casación presentado por Bimbo Donuts Iberia, que denunció en 2017 a un tercero por emplear la palabra 'Donut' con fines comerciales sin autorización.
Según el fallo, el uso no autorizado del término infringe los derechos exclusivos de marca de Bimbo en el ámbito comercial y dentro del sector de la bollería.
Además, el Supremo ordena el cese inmediato y definitivo de cualquier uso de 'Donut' por parte de la empresa demandada, reforzando así la posición exclusiva de la marca en el mercado español.
La sentencia subraya que el hecho de que una marca registrada como 'Donut' aparezca en el diccionario o se use de forma coloquial no anula los derechos legales de su titular cuando se trata de actividades comerciales.
La RAE define 'dónut' como una pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate. No obstante, esa definición no afecta a los derechos de marca registrados.
La resolución tiene efecto solo en España y refuerza la protección legal de una de las marcas más reconocibles del mercado. Grupo Bimbo, con sede en México, opera en 35 países y cuenta con 227 plantas de producción en cuatro continentes.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar