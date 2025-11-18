SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
La venta de viviendas cierra el mejor tercer trimestre desde 2007
Hasta septiembre, el número de compraventas crece un 14,4% por encima de las cifras registradas en 2024
La venta de viviendas sigue en un momento dulce. Las cifras del tercer trimestre del año, que incluye los meses de julio, agosto y septiembre, arrojan números récord, con 176.221 compraventas, la cifra trimestral más alta no alcanzada desde 2007. En concreto, en lo que va de año 2025, las transacciones residenciales se sitúan un 14,4% por encima de las registradas en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
En septiembre se cerraron 63.794 compraventas residenciales, el número más alto en el noveno mes del año desde 2010, la mayoría de ellas libres, concretamente el 93,1%. Destaca el crecimiento de la obra nueva, que sobrepasa ya la barrera del 20% de todas las transacciones, tras crecer en lo que va año un 24%, el doble que la de segunda mano, que lo hace en un 12%.
"Estas cifras muestran una vez más que la reactivación de la demanda está estrechamente ligada al giro en la política monetaria del BCE y que está actuando como palanca para muchos ciudadanos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del mercado, concretamente para el 21%. Recordamos que, en 2022, el 40% de los compradores se vieron afectados por el brusco incremento de los tipos de interés, llegando a paralizar el proceso en el 19% de los casos. Esta actividad que estamos viendo también viene impulsada por aquellos ciudadanos que habían paralizado la compra de vivienda a la espera de que las condiciones hipotecarias mejorasen", resume María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.
Resultado por comunidades autónomas
En septiembre, los crecimientos en la venta de viviendas los lideró la Castilla-La Mancha, con un amento del 19%, seguido de la Comunidad Foral de Navarra, un 12,4%, y Andalucía, por encima del 10%. En el lado opuesto se encuentran las Islas Baleares, donde caen un 9,6%. Son menores los retrocesos en Asturias y La Rioja, del 4,1% y del 3,2%, respectivamente. Por número de transacciones, Andalucía sigue siendo la región en la que se registran más compraventas, un total de 12.600, seguida de Comunidad Valenciana, 10.400 compraventas, Cataluña, cerca de 9.500, y Madrid, casi 7.800.
