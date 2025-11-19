Tomará una participación en Fiberpass
Axa ultima su entrada en la alianza de fibra óptica de Telefónica y Vodafone con cerca del 30%
La entrada de la gestora en la sociedad de fibra, operativa desde marzo, rebajará el peso de Vodafone en el capital mientras el proyecto aspira a un ebitda de 125 millones en tres años
Telefónica y Vodafone ultiman la entrada de Axa Investment Management en su ‘joint venture’ de fibra, Fiberpass, en la que la gestora de activos tomará en torno a un 30% del capital. El porcentaje final se ajustará en el momento del cierre de la operación, previsto para los próximos días, según avanzan ‘El Confidencial’ y ‘El Economista’ y confirman a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones.
Ya el pasado agosto trascendió que Axa Investment Management mantenía conversaciones con las dos telecos para incorporarse al accionariado de Fiberpass, aunque en el proceso también llegaron a mostrar interés otras compañías.
En la actualidad, Telefónica controla el 63% de Fiberpass —un 38% a través de Telefónica España y un 25% mediante Telefónica Infra—, mientras que Vodafone España ostenta el 37% restante. La mayor parte del paquete que adquirirá Axa procederá del porcentaje de Vodafone. El diseño inicial contemplaba la entrada de un tercer inversor con un 40% del capital, manteniendo Telefónica un 50% y reduciendo la participación de Vodafone hasta el 10%.
Fiberpass comenzó a operar el pasado 1 de marzo y, según las previsiones comunicadas entonces, aspira a alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de 125 millones de euros en sus tres primeros años de actividad.
El consejo de administración de Fiberpass está compuesto actualmente por cuatro representantes de Telefónica (Jesús Pérez, Natalia Sainz, Sergio Sánchez y Miriam Robredo, que ejerce de presidenta) y tres de Vodafone España (Robert Samuelson, Miguel Romera y Mark Millar). En la estructura ejecutiva, el consejero delegado es Pablo Ledesma, antiguo director de Operaciones de Telefónica.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
- Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: 'El cliente fiel se perdió hace ya unos años