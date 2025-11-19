El precio de la vivienda rompe los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda ha superado oficialmente quince años después los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el coste de adquirir una casa es ya de media de 2.153 euros por metro cuadrado —equivalente a pagar más de 172.000 euros por un piso tipo de 75 metros cuadrados—, importe que supera los 2.101 euros por metro cuadrado alcanzados en el primer trimestre de 2008.

En los últimos doce meses, de media los precios han subido un 12,1%, mostrando una clara aceleración en sus crecimientos, ya que acumulan ya cuatro trimestres con alzas de doble dígito. Según los datos públicos, solo en los últimos tres meses el coste de comprar una vivienda ha aumentado un 2,9%. Tanto en datos interanuales como intertrimestrales, todas las comunidades autónomas presentan ascensos —salvo Ceuta y Melilla en los últimos tres meses—, muchas de ellas incluso de doble dígito en el último año.

Los mayores aumentos de precios en el último año se han registrado en Cantabria, donde la vivienda sube un 15,1%, seguido de Baleares (14,5%), Comunidad Valenciana (14,5%), Asturias (14,1%), Comunidad de Madrid (14%) y Aragón (13%). En el lado opuesto, las regiones donde menos crecen los precios son Extremadura (3,8%), Ceuta y Melilla (6,3%), Galicia (9,4%) y Castilla y León (9,8%). En el resto de comunidades, los incrementos son superiores al doble dígito.

