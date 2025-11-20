'The State of Fashion'
Inditex arrebata a LVMH el trono mundial de la moda, tras superar en beneficios al gigante del lujo
La empresa española fundada por Amancio Ortega, propietaria de marcas como Zara, Oysho, Pull&Bear, Massimo Dutti y Stradivarius, no ostentaba la cima desde 2017
Laura Estirado
Inditex vuelve a situarse en lo más alto de la industria global de la moda. El grupo español, dueño de Zara y fundado por Amancio Ortega, ha superado a los gigantes del lujo LVMH y Hermès en beneficio económico -una vez descontados los gastos de capital-, según el informe 'The State of Fashion 2026', elaborado por McKinsey y The Business of Fashion, considerado el análisis más completo del sector gracias a la participación de unos 400 altos directivos.
El estudio sitúa a Inditex en primera posición con 5.544 millones de dólares, por encima de los 5.514 millones de LVMH, el conglomerado de Bernard Arnault, y de Hermès, que reporta 4.217 millones. Es la primera vez desde 2017 que la multinacional española recupera el liderazgo, tras años en los que la cima del ránking se alternaba entre LVMH y Nike, con Inditex manteniéndose de forma constante en el 'top 3'.
El ascenso se produce en un contexto de debilidad para la industria, marcado por la desaceleración del consumo, la presión arancelaria en Estados Unidos y la irrupción de la inteligencia artificial. Las previsiones para 2025 y 2026 apuntan a crecimientos muy moderados: entre el 1% y el 2% en Europa y entre el 2% y el 3% en EEUU y China, mientras que el lujo afronta ventas planas o en retroceso.
Aranceles
El impacto de los aranceles llevará a tres de cada cuatro empresas a subir precios en 2026, lo que está impulsando cambios en las cadenas de suministro y una búsqueda de mayor eficiencia.
Zara destaca como referente en esta estrategia gracias a colaboraciones de prestigio, nuevas tiendas y una experiencia de compra más premium. Esta combinación de innovación, eficiencia y reposicionamiento ha permitido a Inditex afianzar su liderazgo global incluso en uno de los momentos más desafiantes para el sector.
