Las olas de frío y el escudo 'antiapagones' disparan el riesgo de consumos "extremos" de gas durante todo este invierno

España se prepara para hacer frente a las tensiones que sufren los sistemas energéticos durante el invierno por el incremento de los consumos con las bajas temperaturas. La llegada de las olas de frío (la primera ya esta semana) y este año también las medidas especiales para evitar otro apagón eléctrico elevará el riesgo de que se registren consumos “extremos” de gas natural y de que se registren picos de demanda de niveles récord durante todo el invierno.

Enagás, el gestor del sistema gasista español y de la red de gasoductos, augura en su plan de actuación invernal que las puntas de demanda durante este invierno pueden alcanzar los 1.728 gigavatios hora en un día, el mayor dato de los últimos cuatro años. Un incremento motivado por el mayor consumo convencional previsto por parte de los clientes particulares y de las empresas en episodios de muy bajas temperaturas, y este año provocado especialmente también por el creciente uso de las centrales de gas para producir electricidad en el marco de las medidas especiales adoptadas para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico tras el gran apagón del pasado abril.

Las estimaciones que baraja Enagás en relación a la quema de gas para producir electricidad durante el invierno apuntan previsiones claramente al alza en relación a los últimos años en casos críticos. La demanda de gas natural prevista para generar electricidad para un escenario de normalidad es de sólo 295 gigavatios hora (GWh) al día, más baja que los años anteriores. Pero el gestor del sistema gasista teme que las centrales de gas dispararán la demanda si hay factores que complican la operación.

Enagás augura un pico de demanda de gas para generar electricidad de 690 GWh al día cuando se produzcan olas de frío y la producción de luz por parte de los parques eólicos y las centrales hidroeléctricas es más baja de lo normal. Y anticipa un consumo “extremo” que se dispararía hasta los 870 GWh diarios si se suma factores adicionales como paradas de producción de dos centrales nucleares y una mayor exportación de electricidad a los países vecinos. En ambos casos, el temor a altos consumos extraordinarios para producir electricidad tanto en puntas de demanda probables como en puntas de demanda extremas registra niveles récord, con estimaciones de demanda en máximos desde el invierno de 2021/2022, en lo peor de la crisis energética.

Acción coordinada de Enagás y Red Eléctrica

El gestor del sistema gasista reconoce que sus estimaciones de demanda de consumo de gas por parte de las centrales de ciclo combinado para generar electricidad incluyen el impacto que durante este invierno tendrán las medidas especiales para evitar otro apagón. Enagás y Red Eléctrica trabajan de manera coordinada para armar y ejecutar el plan de actuación invernal del sistema gasista. Lo hacen desde el inicio de la crisis energética por orden del Ministerio para la Transición Ecológica y este año especialmente por las medidas de refuerzo eléctrico tras el ‘cero energético’.

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, puso en marcha justo después del gran apagón medidas especiales para reducir el riesgo de un nuevo colapso. Se trata de un modo de operación reforzado para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, que consiste en frenar un poco el uso de las energías renovables y dar prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas.

De ahí que el ‘escudo antiapagones’ que estará en marcha durante todo el invierno suponga otro empujón para elevar el consumo de gas en el país, en un periodo del año que ya es habitualmente crítico para el sistema gasista. Y esas medidas se van a seguir aplicando al menos hasta principios de 2026.

Alerta por frío ya esta semana

España afronta una ola de frío ártico en los próximos días y Enagás ha alertado de un “incremento extraordinario” del consumo de gas respecto a las previsiones que se manejaban para circunstancias meteorológicas normales, según el aviso de bajas temperaturas remitido por el gestor a todos los operadores del sistema gasista.

La estimación de Enagás es que la demanda de gas supere en 248 GWh el consumo previsto hasta ahora para los días 21 y 22 de noviembre. “Los actuales niveles de existencias en tanques de GNL [gas natural licuado, el que llega a las plantas en barco] y almacenamientos subterráneos garantizan la cobertura de toda la demanda programada”, subraya el gestor gasista, que ha decidido no activar la situación de ‘operación excepcional’ como ha hecho en otros escenarios de ola de frío de mayor intensidad o de mayor duración.

Blindaje extra este invierno

El Gobierno busca garantizar la seguridad de suministro y ha decidido reforzar el escudo de reservas de gas natural para hacer frente a grandes picos de demanda cuando se produzcan descensos generalizados de las temperaturas, para lo que ha aprobado elevar las existencias mínimas que están obligadas a guardar las energéticas en la red de plantas de regasificación del país justo en los meses en que hay más probabilidad de que se produzcan olas de frío.

El plan de actuación invernal del sistema gasista aprobado para este año incluye cambios para robustecer las garantías de suministro ante los incrementos del consumo de gas por el frío. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha decidido aumentar las reservas obligatorias y reforzar la capacidad de inyección de las plantas de regasificación en los meses de enero y febrero.

El Gobierno obligará a las energéticas a mantener en los tanques de las plantas de regasificación unas reservas mínimas de GNL equivalentes al consumo nacional de 6,5 días en enero y de 5 días en febrero, un día más que las obligaciones que se habían mantenido durante los años previos. Por el contrario, las ha rebajado a sólo un día en noviembre (frente al día y medio que se estableció para el año pasado) y dos días y medio de consumo en diciembre (frente a los cuatro días de inviernos anteriores).

Un cambio que el Ejecutivo ejecuta en respuesta a que este invierno los almacenes subterráneos de gas estarán menos llenos que el año pasado (con un llenado actualmente del 86% de su capacidad, frente al 96% de hace justo un año) y a que la contratación de capacidad de entrada a la red de gasoductos también es menor que el pasado invierno. No obstante, Enagás considera que España está preparada para afrontar con garantías la temporada invernal a pesar de que anticipa que los picos de demanda pueden ser más acusados que en años anteriores.

España pretende exprimir su amplia red de plantas regasificadoras (las que reciben y envían el gas en barco) para garantizar la seguridad de suministro nacional y para seguir siendo un gran ‘hub’ internacional de llegada y reexportación a otros países. Enagás cuenta ya con contratos cerrados para esta temporada invernal que garantizan la descarga en las instalaciones nacionales de más de 100 barcos metaneros entre noviembre y marzo, y también tiene ‘slots’ ya adjudicados para más de 50 buques para la carga y reventa de gas a otros países, según confirman fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO.

La compañía tiene pendientes más subastas en las próximas semanas y meses que elevarán esas adjudicaciones de carga y descarga de gas en las plantas. De momento, a cierre de octubre, la capacidad del servicio de almacenamiento de GNL para este invierno alcanza aproximadamente el 80% de la capacidad disponible, a falta de los nuevos procesos de asignación previstos.

En paralelo, España cuenta con una red de almacenamientos subterráneos para acumular reservas de gas. Actualmente estos silos tienen ocupada un 86% de su capacidad total, según los registros combinados de Enagás y de la asociación europea de infraestructuras gasistas GIE. La previsión que maneja el gestor del sistema gasista español anticipa que la capacidad contratada en estos almacenamientos subterráneos alcanza una media del 87% para el invierno 2025/2026.