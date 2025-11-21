La CNMV ultima el 'ok' a la opa sobre Aedas Homes mientras Neinor Homes se prepara ante la posibilidad de tener que subir el precio

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ultima la aprobación del folleto de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes. A pesar de que el visto bueno es inminente —cuestión de días o semanas—, la promotora participada por los fondos Orion, Adar y Stoneshield está prepara por si tuviese que mejorar el precio que ha puesto encima de la mesa para comprar la promotora rival, 21,335 euros por acción, equivalente a valorar la totalidad de la compañía en 932,33 millones de euros.

Precisamente, la principal incógnita (y única) en el proceso es si finalmente Neinor subirá o no esta contraprestación, ya que financieramente está preparada para hacerlo, después de haberse reforzado. Tras anunciar la opa, salió al mercado a captar 225 millones de euros en una ampliación de capital para financiar la operación —cerrada con una sobredemanda de seis veces—, que será apoyada desde el lado de la deuda por Apollo. Meses más tarde, en octubre, completó otra ampliación de 140 millones, de los cuales 100 millones fueron aportados por Orion Capital, su primer accionista. En el apartado de los pasivos, la promotora extendió en 100 millones un bono verde de 325 millones con vencimiento en 2030.

La realidad es que la operación es una oferta voluntaria y, aunque en el documento enviado al regulador Neinor aseguró que el precio era "equitativo", esto no está en discusión, además de que ya tiene el compromiso del principal accionista de Aedas, el fondo norteamericano Castlelake, de vender su participación del 79%. Si el regulador confirma y da por bueno la equidad del precio, la oferta sigue su curso y, si supera el 90% de aceptación, la promotora liderada por Borja García-Egotxeaga podrá pedir la exclusión de bolsa de la compañía.

El otro escenario es que la CNMV no se pronuncie sobre la contraprestación, algo que no estaría obligado al ser una opa voluntaria. Esto exigiría a Neinor a alcanzar una aceptación del 50% entre el 21% del capital que no controla. Si esto no ocurriese, según la ley de opas, la CNMV podría obligar a formular una opa obligatoria otra vez por la totalidad a un precio equitativo para proteger a los minoritarios que no acudieron. Una de las fuentes consultadas explican que los 'proxy' que están trabajando para la oferente ha contrastado que no alcanzarían el 90%, motivo por el que estarían ya considerando una potencial subida en el precio.

Objetivo, cerrar la operación antes de final de año

El objetivo de Neinor Homes es cerrar la operación antes de terminar 2025, tal y como confirman fuentes oficiales consultadas por este periódico, poder continuar con su actividad industrial de promoción y no frenar el ritmo de poner en carga de proyectos, algo necesario para poder cumplir las exigencias de rentabilidad que se han puesto encima de la mesa. Sin embargo, la promotora ha chocado con los trámites habituales en este tipo de operaciones, que han demorado la aprobación del folleto por parte de los accionistas de Aedas, que previsiblemente complicarán un cierre completo de la transacción antes del 31 de diciembre.

Uno de los motivos es que, aunque la CNMV dispone de un plazo de 20 días hábiles para aprobar los folletos, el contador empieza de nuevo cada vez que requiere más documentación o información al oferente. Este proceso, de acuerdo a las fuentes consultadas, habría acabado ya y quedarían apenas días, como mucho semanas, para que el regulador dé por bueno el folleto y se abra el plazo de aceptación de la oferta.