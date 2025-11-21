El impulso del corredor mediterráneo en ocho años: 221 km más terminados y 494 en obras

"El corredor mediterráneo entre Tarragona y Algeciras no existe; es un proyecto incompleto e irregular". Con esa reivindicación se creó hace ocho años la plataforma 'Quiero corredor', impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), para reclamar una mejor conexión del eje mediterráneo con el resto del continente. Casi una década después, el proyecto realiza un punto y seguido porque dejará de celebrar sus encuentros anuales -suma ya ocho encuentros con casi 2.000 empresarios cada uno, en ciudades como València, Madrid, Barcelona o Elx-, pero seguirá reivindicando la conexión de ancho internacional desde Algeciras a la frontera francesa. Así lo explicó el presidente de AVE, Vicente Boluda, en el encuentro de ayer lunes en el Roig Arena. Aunque no se han conseguido todos los hitos previstos, la conexión entre Almería y Francia, prevista para 2027, supondrá un gran salto para la infraestructura.

Todos los asistentes al último acto de 'Quiero Corredor' /

Un cambio en ocho años

Esta conectividad del sur de Andalucía con Europa no llegará en 2027; sí lo hará el tramo entre Almería y la frontera, como confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su intervención en el encuentro, en la que también expresó las "complicaciones técnicas" del tramo entre Granada y Almería que impedirá completar la conexión de toda la infraestructura. Pese a esto, el último informe semestral de 'Quiero corredor', correspondiente a noviembre de 2025 -llevan haciendo el chequeo cada seis meses desde la creación de la plataforma-, considera que la infraestructura ha tenido "un adelanto notable" por conectar el ancho internacional. Pero, ¿cuál ha sido el avance de la infraestructura en estos años?

El informe concluye que el 36 % del recorrido demandado por la plataforma está ya en servicio; son cerca de 468 kilómetros, teniendo en cuenta que el corredor mediterráneo se estima en una extensión de 1.300, frente a los 247, el 19 %, completados antes de la configuración de la plataforma. En este tiempo, además, se ha realizado un intenso trabajo de ejecución porque el 85 % del recorrido está en construcción; son cerca de 1.079 kilómetros, frente a los 485 en construcción hace ocho años.

Así está la construcción del Corredor Mediterráneo en la actualidad. / AVE

Este impulso ha sido posible porque, según los datos del Ministerio de Transportes, se han licitado obras por valor de 8.4000 millones de euros en los últimos ocho años. De ellos. 6.500 en el mediterráneo, donde se han ejecutado 5.400 millones, la mitad de la cifra ejecutada corresponde solo a los dos últimos años. "La media de ejecución es de 1.300 millones al año", aseveró Puente.

Avances y tareas pendientes en la autonomía

En lo relativo a la Comunitat Valenciana, el principal cambio de conectividad es la implantación -se completará en 2027- del ancho de vía internacional de 1453 milímetros entre Tarragona y la Encina, aun en construcción, con doble vía entre Tarragona y Castelló, pero con la solución de una tercera vía entre Castellón y València, una "medida provisional" para la iniciativa 'Quiero corredor'. Completar la doble plataforma es un compromiso del Ministerio, aunque aún habrá que esperar. La llegada del ancho adaptado al continente europeo estaba previsto inicialmente para el año 2024, se aplazó a 2026 y, finalmente, podría llegar en 2027.

El tramo entre Tarragona y València, con todas sus infraestructuras previstas, tiene el 21 % del total en servicio -hace ocho años no había nada en funcionamiento- y el 78 % está en obras. Entre las obras a finalizar en los próximos dos años, además de la vía internacional que permitirá poner en marcha el AVE entre València y Barcelona, están las conexiones con los puertos de Castellón y Sagunt. Por contra, el túnel pasante en València no tiene fecha prevista de conclusión. Es el considerado "gran cuello de botella del corredor" y sigue aún en fase de estudio informativo.

La conectividad entre València y Alicante está funcionando al 37 % de su superficie total, según el informe; hace ocho años estaba al 22 %. Los tramos en ejecución están al 98 %, respecto al 56 % de hace una década. En el futuro próximo, se realizará un gran avance en el primero de los apartados porque se pondrá en marcha la conexión con la factoría de Ford, se implantará el ancho internacional entre Xàtiva y la Encina, lo que permitirá conectar la alta velocidad entre Alicante y Barcelona en solo 50 minutos, "una necesidad urgente según 'Quiero corredor', así como la construcción del tercer carril entre La Encina y el Puerto de Alicante.