La crisis climática se ceba con Extremadura: puede perder más de un 20% de renta a mitad de siglo

La emergencia climática es una amenaza para el planeta, pero no para todos los territorios en la misma medida. Un estudio elaborado por Fundación Naturgy y Fundación PwC, en colaboración con Cruz Roja, analiza los posibles impactos que tendrá está crisis sobre la demografía, la desigualdad, la salud y la economía española. Sus resultados determinan que Extremadura será la comunidad más damnificada del país, porque el cambio climático reducirá un 21,5% la renta per cápita de sus habitantes en menos de 25 años. Le siguen Andalucía (-20,3%) y la Comunidad de Madrid (-19,9%). Hay que recordar que los extremeños son los españoles con menor renta disponible por hogar: 19.462 euros, muy lejos de los 25.235 euros de la media nacional, según los datos actualizados de la Agencia Tributaria.

Las olas de calor sin precedentes del pasado verano, acompañadas de otra ola histórica de incendios, lo han puesto ya de manifiesto sobre el terreno. En Extremadura, los fuegos han afectado a medio centenar de municipios con una superficie quemada cercana a las 50.000 hectáreas. No hay ningún antecedente de semejante desastre medioambiental.

La tercera parte se calcinó en el gran incendio de Jarilla, que afectó a bellos parajes de los valles del Jerte y el Ambroz durante once largos días con sus noches, pero también hubo colosos difíciles de extinguir en Llerena (5.900 ha), Aliseda y Sierra de San Pedro (4.000 ha), Valdecaballeros (2.500 ha) o Las Hurdes, donde Caminomorisco y sus alquerías sufrieron la pérdida de 2.800 hectáreas en un perímetro de 34,5 kilómetros.

La gran amenaza

En estos escenarios, con el verano más cálido en Extremadura de los últimos 45 años y una temperatura media de junio-agosto de 27,1 °C (frente a una media de referencia de 25,2 °C), el turismo se resintió y el campo sufrió el impacto directo de los fuegos. La comunidad tiene una extensión superior a 4.167.900 hectáreas, de las cuales casi el 69% (2,8 millones) corresponden a uso forestal. El calor y la sequedad extrema son mecha para el fuego, por lo que se configura como una de las principales amenazas del territorio extremeño. En un escenario de 3 °C de calentamiento global para mitad de siglo, se estima que España experimentaría 40 días adicionales por año con peligro de incendio alto a extremo.

De hecho, el informe Las amenazas físicas del cambio climático y su impacto social en España recoge que, de no alcanzarse las metas de emisiones netas cero para 2050, el mundo podría perder casi el 10% de su valor económico. Si la temperatura se eleva 2,2 °C a mitad de siglo, el PIB global se resentiría en un 20%. En España, las futuras olas de calor podrían reducirlo un 3%. Aumentaría la necesidad de refrigeración, especialmente en el sur y zonas como Extremadura, y se incrementaría el riesgo de pobreza energética.

Hasta un 25% de pérdida en Extremadura y Andalucía

Otro estudio sobre el impacto de la crisis climática en la economía de los investigadores Maximilian Kotz, Anders Levermann y Leonie Wenz, estima que Extremadura y Andalucía serán las comunidades con más daño económico por el calor extremo y la sequía. De hecho, calculan que la renta media podría reducirse casi un 25% en ambas regiones.

Porque, además de los daños a la agricultura, la ganadería y el medioambiente, la actividad económica en general se resiente con el calor extremo… Y qué decir de esa fuente de ingresos que supone el turismo. Un estudio de la Comisión Europea sitúa a Extremadura entre las cuatro regiones españolas cuyo atractivo turístico puede verse más perjudicado por al aumento de las temperaturas. Sus expertos barajan varios escenarios: en el peor de ellos, una subida entre 3 y 4 grados, Extremadura podría perder más del 2% de visitantes.