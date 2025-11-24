La Autoridad Fiscal considera "irrelevante" que el Congreso tumbe los objetivos de déficit

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha considerado este lunes "irrelevante a efectos prácticos" que el pleno del Congreso pueda tumbar este jueves la senda de déficit y deuda pública para los distintos niveles de la administración pública que el Gobierno ha enviado a las Cortes como paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos del Estado para el año que viene. "No nos hemos enterado de que la variable de supervisión fiscal es otra", ha lanzado la máxima responsable del supervisor fiscal.

Herrero, así, ha destacado que las nuevas reglas fiscales europeas ya no tienen como piedra angular los objetivos de déficit y deuda, sino la regla de gasto, que establece el porcentaje máximo en que puede aumentar el gasto primario neto de medidas de ingresos. "La regla dice que el crecimiento del gasto para 2026 no puede exceder el 3,5%. Y la regla está, haya o no objetivos (de déficit y deuda)", ha sostenido. Asimismo, ha criticado que dicha regla de gasto "por supuesto que no se ha tenido en cuenta" por parte del Ministerio de Hacienda para fijar la senda fiscal.

Si el departamento de María Jesús Montero lo hubiera hecho, ha señalado, el objetivo de déficit para las comunidades autónomas no hubiera sido el propuesto por el Gobierno (déficit del 0,1% en 2026, 2027 y 2028), sino "equilibrio o ligero superávit" el año que viene y un superávit creciente en los dos ejercicios siguientes. Además, hubiera implicado que algunas comunidades tendrían que tener superávit, mientras otras, como Valencia y Murcia, podrían registrar déficit.

Consecuencias ilógicas

Frente a ello, Herrero ha criticado que el déficit general del 0,1% sin tener en cuenta la regla de gasto propuesto por Hacienda para todas las autonomías tiene consecuencias ilógicas. "Permite para algunas comunidades que sus gastos computables puedan crecer más del 10%, mientras que para otras le estaría pidiendo que rebajara su gasto computable", ha advertido. No debería ser así, ha continuado, porque debería prima la regla de gasto. "¿Qué riesgo puede haber? Que si como hasta ahora se da primacía al objetivo de déficit sobre la regla de gasto, todas las comunidades o casi todas incumplirán la regla de gasto, porque se les está dando margen para ello, y algunas comunidades incumplirán el objetivo de déficit", ha alertado.

Herrero, asimismo, ha considerado "importante" que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos, aunque luego lo pueda aprobar o no, para explicar sus planes. Y también le ha advertido de que el "Estado no lo tiene fácil para perder recursos" en el marco de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que va a proponer a principios de 2026. Como "cabe esperar" que ponga más recursos en el sistema, ha añadido, ello le obligará a reducir el gasto o a subir impuestos.

La presidenta de la AIReF ha hecho estas advertencias en la presentación de una opinión de su organismo sobre la necesidad de acometer una "reforma integral del marco fiscal nacional para corregir sus debilidades y alinearlo con el marco europeo". En esta línea, ha calculado que, si se hubieran cumplido las reglas fiscales desde 2013, la deuda pública estaría ya en torno al 69%, en lugar de rondar el 101%, pero ello hubiera requerido de ajustes adicionales de entre el 0,6 y el 1,7 del PIB entre 2013 y 2015, años en los que ya se produjo una fuerte consolidación fiscal en un momento de crisis económica.