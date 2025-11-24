Empleo público
El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga extra'
Los sindicatos ven todavía insuficiente la propuesta del Ejecutivo y las partes volverán a verse el miércoles para tratar de cerrar
El Gobierno ofrece incrementar los salarios de los funcionarios un 2,5% este año y de forma retroactiva. El Ejecutivo ha concretado este lunes a los sindicatos como quiere distribuir la subida salarial acumulada que pretende del 11% hasta 2028. Las condiciones no convencen todavía a las centrales, que seguirán negociando y volverán a verse las caras el próximo miércoles.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha planteado una paga extraordinaria este diciembre que condense una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según explican fuentes sindicales. Más de tres millones de empleados públicos están a la expectativa del desenlace de las conversaciones.
Desde el Ejecutivo arguyen limitaciones presupuestarias a la hora de distribuir su oferta de incrementos salariales del 11%, que satisface a una mayoría sindical. No así la distribución del incremento, dónde se centra actualmente la negociación.
El Gobierno sostiene que no puede exceder un incremento acumulado del 4% para 2025 y 2026 y los sindicatos se resisten, ya que ello se traduciría en una probable pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.
"El principal escollo se encuentra en el porcentaje de subida salarial que el Ejecutivo ofrece para este año 2025 (con efectos retroactivos desde enero) y para 2026, que sería de un 4%, algo que vemos insuficiente", ha resumido CCOO en un comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo