Entre 36 y 50 euros anuales
Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero
La operadora propiedad de Telefónica empezará a informar a sus clientes a partir de la semana que viene, con aumentos que variarán en función de los servicios contratados
Movistar Plus+ se asegura la Champions hasta 2031 y RTVE seguirá emitiendo la final en abierto
Movistar subirá a partir de comienzos del próximo año el precio de sus tarifas convergentes, que combinan servicios como fibra o móvil con televisión o fijo, en torno a un 4% de media, tal y como informa la agencia de noticias 'Europa Press'.
En caso de confirmarse dicho aumento, que aún no ha sido comunicado oficialmente por la teleco, este sería inferior al registrado en 2025, cuando aplicó un incremento del 5%. Tal y como pone de manifiesto 'EP', la compañía presidida por Marc Murtra comenzará a informar a sus clientes sobre el aumento de tarifas esta misma semana.
Además, el incremento de precios no será igual para todos los planes. El más habitual se ubicará en torno a los tres euros mensuales, o 36 anuales, aunque la mayoría se mantendrán por debajo de los cinco euros al mes (60 euros al año).
Sin embargo, 'EP' apunta que las tarifas Movistar Base y Movistar Autónomos, entre otras, mantendrán sus precios de cara al próximo año. Por tanto, los incrementos experimentados por cada cliente variarán en función de los servicios que tenga contratados.
Una parte vital de la oferta de la teleco española es la exclusividad de los derechos de emisión de las competiciones europeas de fútbol: Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League y Supercopa de Europa.
'Europa Press' sostiene que, en la comunicación que se empezará a distribuir a los usuarios esta misma semana, Movistar esgrime "el aumento de costes del sector" como el principal motivo detrás del aumento de costes, especialmente los de los "proveedores de contenido de televisión" más importantes, que en los últimos meses han elevado sus precios en España a tasas de doble dígito.
Estos proveedores, entre los que se halla Netflix, HBO, Disney+ o Apple TV, llevan años aumentando los precios de sus planes. Tal y como se desprende de una información de 'Cadena SER', desde 2023 la suscripción de HBO acumula un alza del 22,25%; la de Apple TV, un 85,8%; la de Netflix, un 40% y la de Disney+ un 11,12%.
Este aumento en los últimos tiempos de los servicios de streaming, que comenzaron siendo muy asequibles, es lo que ha llevado al gigante de las telecomunicaciones a apostar, un año más, por aumentar los precios.
