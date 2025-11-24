Por motivos de agenda
La reunión entre Trabajo y los agentes sociales sobre los permisos de fallecimiento prevista para este martes se cancela
La reunión, que se intentará volver a agendar lo antes posible, buscaba que patronal y sindicatos abordaran la propuesta de Trabajo
EFE
La reunión inicialmente prevista para mañana con los agentes sociales para avanzar en la ampliación del permiso por fallecimiento se ha cancelado por motivos de agenda, según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo.
La reunión, que se intentará volver a agendar lo antes posible, buscaba que patronal y sindicatos abordaran la propuesta de Trabajo para ampliar el permiso por fallecimiento desde los dos días actuales (cuatro si es necesario trasladarse) hasta los diez días hábiles.
En la anterior reunión, la CEOE rechazó la propuesta del Gobierno de ampliar este permiso de fallecimiento por el coste, a su juicio, inasumible para las empresas y se esperaba que llevara una propuesta con sus planteamientos a esta próxima mesa.
Así lo explicó la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, al término de esa mesa de negociación.
Fuentes de la CEOE no hicieron comentarios sobre el contenido de la negociación, más allá de que seguirían trabajando.
Los sindicatos esperan que la patronal presente una propuesta "con responsabilidad y predisposición al acuerdo" o instarán al Gobierno a que legisle.
La propuesta de Trabajo también recoge un nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días, así como un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo