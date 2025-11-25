En Directo
ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS
Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360
Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
Javier Quintana | Víctor Rodríguez
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
La programación continuará con una segunda mesa redonda que explorará las estrategias autonómicas de innovación y talento
A las 10.35 horas dará comienzo la segunda mesa redonda del día, ‘Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada’. El encuentro será moderado por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y contará con las aportaciones de Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
La primera mesa redonda del día analizará el papel de las comunidades autónomas ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión
Después del diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, la programación del Foro España 360 continúa con la primera mesa redonda, ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’. Tendrá lugar a las 09.55 horas y contará con la participación de Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón; Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León. El encargado de moderar la mesa será Ricardo Barceló, director de ‘El Periódico de Aragón’.
Jorge Azcón y el impulso económico y empresarial de Aragón
A las 09.35 horas dará comienzo el diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, de la mano de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.
Economía y empresa, protagonistas del primer bloque del Foro España 360
Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, dará comienzo al Foro España 360 con una breve introducción bajo el nombre ‘La Economía, la empresa, la educación y la formación en el Estudio de Tendencias Economía’. En este primer bloque, que transcurrirá aproximadamente desde las 09.15 hasta las 11.10 horas, economía y empresa serán las protagonistas.
Cuatro expresidentes autonómicos, también presentes en el foro
El Foro España 360 será inaugurado por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y clausurado por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Además, tendrá como broche una mesa redonda sobre el Presente y futuro del diálogo entre comunidades autónomas en la que participarán los expresidentes autonómicos José Montilla (Cataluña), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Uxue Barkos (Navarra).
Cinco presidentes autonómicos y una veintena de consejeros, principales protagonistas
Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán a lo largo de los tres días del evento. Además, la cita también contará con la presencia de una veintena de consejeros autonómicos en representación de diferentes territorios: Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León.
Tres días de diálogos sobre los temas que más preocupan
El Foro España 360, celebrado en el hotel Palace de Madrid, se alargará durante los próximos tres días en horario matinal. A partir de las seis temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativas elaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que harán posible una conversación fructífera sobre economía y empresas; salud y bienestar; medioambiente y sostenibilidad; educación y formación; empleo, y vivienda.
Todo preparado para el Foro España 360
Ya está todo preparado para el inicio del Foro España 360. La cita, organizada por Prensa Ibérica, será un encuentro de comunidades con el objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías. Durante tres días, diferentes dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos conversarán en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad.
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Santa Gloria abre en la calle Pintores: 'Le hemos dado vida al centro histórico de Cáceres
- El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso
- Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Patrimonio, cultura y salud: los cinco proyectos que cambiarán la cara a Cáceres
- Cáceres abre un túnel directo a la prehistoria: la Cueva del Conejar revoluciona el turismo arqueológico en Extremadura
- Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica