Protección de Datos multa con 10 millones a Aena por sus sistemas de reconocimiento facial

Multa de 10 millones de euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Aena por sus sistemas de reconocimiento facila, lo que se conoce como embarque biométrico. El organismo considera que la compañía no cumplió con su obligación de elaborar una Evaluación de Impacto de Protección de Datos que cumpliera con la normativa de protección de datos antes de poner en marcha este sistema.

El gestor aeroportuario ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales, tras asegurar que sí realizó las citadas evaluaciones de impacto antes del inicio de los programa. "Aena discrepa respetuosamente de la consideración de la AEPD de que las Evaluaciones de Impacto realizadas por ella no cumplían adecuadamente los requerimientos normativos aplicables", añade en un comunicado.

La compañía que dirige Maurici Lucena ha salido al paso de la multa afirmando que "no se ha producido ninguna brecha de seguridad y que, por tanto, no ha habido ninguna filtración de datos de los usuarios de los distintos programas de biometría para embarque desplegados en los aeropuertos de la red en España, ni de ningún tercero".