Sánchez califica de "muy buen acuerdo" el alza salarial de los funcionarios del 11% hasta 2028

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que el acuerdo alcanzado este jueves por el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF, que contempla un alza salarial para los funcionarios del 11% hasta 2028, es "un muy buen acuerdo", al tiempo que agradecía a ambos colectivos sindicales su "trabajo y paciencia" para lograr el acuerdo, tal y como recoge 'Europa Press'.

"Con este acuerdo ganan todos los trabajadores y trabajadoras, gana la ciudadanía y, por tanto, creo que gana el país. Hoy es una gran noticia para nuestro país", ha expuesto Sánchez durante el acto de la firma, agradeciendo también al ministro de Función Pública, Óscar López, su "liderazgo", así como el esfuerzo de todo el equipo del ministerio.

Asimismo, el presidente del Gobierno no ha querido olvidarse del sindicato que no ha firmado el acuerdo, CCOO, remarcando que el colectivo dirigido por Unai Sordo ha puesto "de su parte" defendiendo a los empleados públicos. "Hoy, en este acto de firma, creo que estamos dando un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más actualizado a las exigencias y a las demandas de sociedad española en el siglo XXI, más justo, más preparado para responder a los desafíos que tiene nuestra sociedad en el presente y en el futuro", ha expuesto.

Fruto del diálogo social

Celebrando el acuerdo, Sánchez ha puesto en valor que este acuerdo se haya alcanzado fruto del diálogo social, que es la "mejor herramienta" para avanzar y construir acuerdos "sólidos" y también acuerdos que "legitimen la acción del Gobierno y también, lógicamente, la acción sindical".

"Esa es, humildemente, la hoja de ruta por la que siempre ha transitado este Gobierno de coalición: la de la búsqueda de un acuerdo bueno para nuestros servidores y servidoras públicos, bueno para la ciudadanía, en consecuencia, y plenamente alineado con ese proyecto europeo, que lógicamente forma parte de nuestro ADN, no del Gobierno en exclusiva, también de los representantes sindicales y lógicamente también de la mayoría amplia de nuestro país", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Función Pública, Óscar López, también ha agradecido a los sindicatos su trabajo para alcanzar este acuerdo, que supone una sustancial mejora de las condiciones laborales para 3,5 millones de trabajadores. El titular del ministerio ha declarado que el entendimiento ha sido alcanzado tras "horas incontables" de negociaciones.

Montero ha sido "esencial"

López ha aprovechado su intervención también para agradecer al presidente del Gobierno su presencia en el acto de firma, y ha asegurado que sin la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este acuerdo "hubiera sido imposible".

"El acuerdo marco que firmamos hoy no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública y refuerza, sobre todo, los servicios que reciben los ciudadanos", ha apostillado López.