España tiene ya más estaciones de recarga de coches eléctricos que gasolineras

A pesar de que pueda haber una sensación generalizada de que en España hay pocos lugares en los que cargar el coche eléctrico, la realidad es que el país cuenta con más ‘estaciones’ de recarga eléctrica que gasolineras, según se desprende del cruce de datos de la aplicación Reve , que recoge el registro de puntos de recarga públicos y ha sido desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los datos de gasolineras de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

En concreto, hay al menos 12.727 ubicaciones de recarga pública para vehículos eléctricos, mientras que su contraparte fósil suma un total de 12.685 emplazamientos. Por ubicaciones se entienden las localizaciones donde se puede cargar un coche enchufable, mientras el número de puntos de recarga (instalación física que proporciona la electricidad para recargar el vehículo) asciende a un total de 40.594.

Esa es la cifra oficial de ‘enchufes’ operativos que pueden encontrarse en carreteras, centros comerciales o vía pública, mientras las oficiosas se elevan hasta los 48.900 puntos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y los 52.107 de Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Las dos primeras utilizan como fuente a los operadores encargados del despliegue de esta infraestructura (Reve se centra en aquellos de carga rápida, con una potencia igual o superior a 43 kilovatios, y Aedive recoge todos), mientras que Anfac utiliza como fuente la contribución de los usuarios a la base de datos de Electromaps.

“La cuestión es que hay una sobrecapacidad de puntos de recarga pública respecto al parque de vehículos actual y su media de uso está por debajo del 6%”, confirma el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía. Si bien en el último año se ha empezado a acelerar el despegue en las ventas de coches enchufables, la flota automovilística española apenas contaba a finales de 2024 con un 6% de coches híbridos (1,6 millones) y eléctricos (500.000), según Ideauto. “Obviamente, hay zonas en entornos urbanos donde hay que reforzar (la instalación de esta infraestructura), sobre todo en la recarga lenta, pero hoy en día se puede viajar por toda España sin problema con coche eléctrico porque además hay un despliegue importante de puntos de recarga de alta potencia”, añade.

"Hoy en día se puede viajar por toda España sin problema con coche eléctrico" Arturo Pérez de Lucía — director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE)

¿Y, entonces, por qué se tiene la percepción de que hay menos cargadores de los que realmente hay? Pérez de Lucía lo justifica en “una comunicación mal enfocada” por parte de “algunos sectores” que han lanzado “mensajes negativos” diciendo que “no hay infraestructura de recarga suficiente” y han “metido miedo en el cuerpo a los ciudadanos”. Y la profesora de EAE Business School, May López, culpa a la falta de señales. A diferencia de lo que ocurre con las gasolineras, no hay señales para saber dónde están las ‘electrolineras’ y los usuarios de este tipo de movilidad tienen que conectarse a Internet para encontrar dónde poder recargar su coche.

“Ahora vas por la calle y no ves los puntos de recarga. En el momento en el que tengas señalética verás que hay más puntos de recarga que cualquier otra cosa y también si están siendo utilizados o no, lo cual romperá muchas barreras mentales”, explica la también directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, foro que acoge a empresas que apuestan por el desarrollo de esta forma de movilidad, entre las que se incluyen El Corte Inglés, Coca Cola, Aedive o Michelín.

Instalaciones inactivas

López añade, además, el hecho de que aún haya muchos puntos de recarga que están instalados pero no funcionan. Según Anfac, hay 14.643 puntos inactivos. “Eso alimenta la sensación no solo de que hay pocos puntos, sino que los que hay no funcionan”, expresa. La lentitud de las administraciones públicas a la hora de obtener permisos y de las distribuidoras eléctricas a la hora de realizar la conexión a la corriente explican estas cifras, según Bastian Verot, director general de Electra España y cofundador de la otra patronal del coche eléctrico, la Asociación de operadores de recarga ultrarrápida (AORU).

Electra es un operador francés que llegó a España hace dos años y apenas cuenta con 6 electrolineras. En Francia en el mismo tiempo tendría 50, según Verot. “En Francia desde que firmas un emplazamiento hasta que la gente puede empezar a recargar pasan entre seis y nueve meses. En España, el mejor de los casos son entre 12 y 18 meses, pero se pueden demorar hasta 36 meses”, reconoce.

Fuentes de las distribuidoras defienden que el 90% de ese tiempo se explica por la complejidad administrativa de ayuntamientos, comunidades autónomas y provincias, pero como la distribuidora es la encargada de realizar esos procedimientos "se le echa la culpa de retrasos que no son atribuibles a su actuación". Y proponen aplicar una Declaración Responsable o habilitar una ventanilla única en la tramitacion de licencias para agilizar los procesos.

Además, añaden que esos más de 15.000 puntos inactivos pueden incluir puntos que no son públicos pero el usuario cree que sí, instalaciones averiadas temporalmente o en las que no funciona la plataforma de pago, así como aquellas ubicadas en centros comerciales, hoteles, supermercados o gasolineras donde la conexión se realiza con la instalación previa, sin intercesión de la distribuidora.

De la carretera a la ciudad

Una parte de los puntos de recarga operativos se sitúan en gasolineras, dando, así, capilaridad a la red. Repsol es la petrolera que más gasolineras tiene –alrededor de 3.300 estaciones-- y 1.100 de ellas tienen cargadores rápidos o ultrarrápidos (más de 50 kilovatios), lo que equivale a que una de cada tres estaciones de Repsol tiene puntos de recarga (a los que hay que sumar otros 1.600 puntos activos en otras localizaciones públicas, como supermercados). Por su parte, Cepsa, con cerca de 1.500 estaciones de servicio en España, tiene 80 estaciones con recarga ultrarrápida operativas en el país (además de 14 en Portugal y 32 mediante acuerdo con Ionity).

Resuelto el problema de viajar de norte a sur y de este a oeste de España en coche eléctrico, el foco ahora está en los centros de las ciudades, pues el 65% de la población española vive en edificios en los que no siempre existe la posibilidad de tener una plaza de aparcamiento asociada. “Hasta ahora, los coches eléctricos se los compraba gente que tenía cierto poder adquisitivo y disponían de un garaje, pero para que se produzca el despliegue masivo del coche eléctrico hacen falta puntos de recarga públicos en las ciudades”, explica Carlos Carmona, director de desarrollo de Qwello, operador de recarga presente en más de 600 ciudades de 8 países y con 16.000 puntos recarga desplegados.

Según Carmona, los ayuntamientos deben hacer un desarrollo “bien distribuido por todos los distritos de la ciudad”, con carga lenta, que es más barata y “es mejor para la batería” y con una tecnología “fácil de usar” para que se pueda pagar con tarjeta, sin necesidad de tener una aplicación o un soporte online. “Los países en los que el despliegue del coche eléctrico es un éxito tienen recarga de este tipo”, afirma. Un coche que en casa cuesta recargarlo unos 2 euros cada 100 kilómetros, en una infraestructura de recarga lenta cuesta unos 4 o 5 euros y en una de recarga rápida, unos 10 euros, según Carmona.

Otros retos

La hoja de ruta climática del Gobierno –el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)-- establece la meta de 300.000 puntos de recarga pública en 2030 para acompasar el despliegue del vehículo eléctrico, que tiene como objetivo alcanzar los 5,5 millones en esa fecha. Además, el sector reconoce que falta todo por hacer respecto a los sectores profesionales (furgonetas o camiones) para avanzar hacia una infraestructura de recarga adecuado a sus necesidades, que no son las mismas que las de los turismos, por potencia de los ‘enchufes’ y dimensiones de los espacios.