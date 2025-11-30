Córdoba acelera hacia la energía limpia: Cunext lidera la reconversión industrial con su nueva planta de cobre verde

Cunext avanza con paso firme en su estrategia de reconversión ecológica con la construcción de una factoría de cobre verde en Córdoba que aspira a situar a la ciudad en el mapa de la industria sostenible europea. La instalación, pionera en España y en Europa en su configuración tecnológica, permitirá producir 100.000 toneladas anuales de cátodos de cobre de máxima pureza a partir de materiales reciclados. Esta apuesta por la economía circular reducirá de manera sustancial el uso de cobre primario procedente de minas y recortará la huella de carbono en más de un millón de toneladas de CO₂, un hito en el proceso de descarbonización del sector metalúrgico.

El presidente de la compañía, Dámaso Quintana, ha detallado que las obras de la nueva planta avanzan conforme a los plazos previstos y que el objetivo es comenzar la producción a principios de 2026. “La idea es tener la fábrica construida a finales del año que viene y en pruebas, para empezar a producir cobre verde en el primer trimestre del 26”, subrayó en la presentación del proyecto.

Por su parte, la vicepresidenta de la corporación, Aurora Gracia de los Ríos, indica que "el compromiso de Cunext con la sostenibilidad es estratégico y afecta a toda la cadena de valor de la compañia: desde el tratamiento del cobre hasta su transporte y transformación industrial”.

La planta pondrá en marcha un proceso innovador de electrólisis que permitirá obtener cátodos de cobre de alta pureza, equivalentes en calidad al cobre minero, pero procedentes exclusivamente de material reciclado. El proyecto ha sido financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) – Next Generation EU, en el marco de la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, un respaldo que ha favorecido la modernización y digitalización de la cadena productiva.

Empleos y desarrollo

El desarrollo del proyecto Cobre Verde constituye una transformación industrial global que abarca tanto la construcción de la nueva planta en Córdoba como la adaptación y modernización de las instalaciones actuales, donde se inicia el proceso mediante el tratamiento del ánodo de cobre a partir de material reciclado. La inversión total asciende a 320 millones de euros y supondrá la creación de más de 100 empleos directos, además de los puestos ya vinculados a la obra, situando a Córdoba a la vanguardia europea en el desarrollo industrial sostenible.

La ubicación elegida junto al complejo medioambiental de El Lobatón responde a la intención de convertir esta zona en un polo de empresas vinculadas al reciclaje y la economía circular. El expediente municipal que avala este proyecto destaca que la nueva planta de Cunext participa en la mejora de los indicadores de desarrollo de Córdoba y refuerza el sentimiento de identidad y pertenencia a un sector industrial fundamental para Córdoba como es el minero metalúrgico del cobre, con tradición centenaria, capaz de innovar para conseguir una industria sostenible que aporta valor a la comunidad.

El diseño arquitectónico del complejo está orientado a optimizar la eficiencia operativa. El acceso se realizará a través de un edificio de oficinas que albergará vestuarios y conectará directamente con la nave principal, donde se ubicará la planta de electrólisis. Esta nave concentrará el corazón del proceso productivo, basado en la reutilización de material metálico para su transformación en cátodos de alta pureza mediante electricidad limpia.

Una segunda nave se destinará a los almacenes de materiales auxiliares, productos químicos y residuos peligrosos, acompañada de una campa descubierta para la recepción y almacenamiento de mercancías. Ambas naves estarán comunicadas por corredores exteriores abiertos que facilitarán el movimiento de materiales sin interferencias.

El complejo se completará con áreas de descanso interiores y exteriores para los trabajadores, así como con una subestación eléctrica propia que garantizará la estabilidad energética del proceso. Este despliegue técnico y logístico sitúa al proyecto a la altura de los grandes centros de producción industrial europeos enfocados en la descarbonización.

En paralelo, Cunext continúa avanzando en la ampliación de su fábrica del polígono del cobre, junto al Parque Joyero, una obra que ya alcanza el 70% de ejecución y que forma parte de la misma estrategia de modernización y eficiencia. Ambos proyectos consolidan a Córdoba como punta de lanza de la nueva industria del cobre verde, un sector estratégico para la transición energética y para el futuro industrial de Andalucía.