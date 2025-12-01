Iberia amplía un mes más la cancelación de vuelos a Venezuela, hasta el 31 de diciembre

Iberia extenderá la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela un mes más, hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según ha anunciado este lunes.

La intención de la aerolínea española es retomar los vuelos al país latinoamericano en cuanto se recuperen "las plenas garantías de seguridad".

En este contexto, Iberia ha asegurado que ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

El pasado 22 de noviembre, la aerolínea española anunció la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La misma decisión tomaron algunas compañías tanto nacionales o internacionales, lo que provocó que el Gobierno de Venezuela revocara las concesiones a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines y GOL "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".

El espacio aéreo no está cerrado

En declaraciones a los medios este lunes, la portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero, ha afirmado que el espacio aéreo venezolano no está cerrado, asegurando que "no hay problema" para volar a los países de alrededor del destino latinoamericano.

"El espacio aéreo venezolano es soberanía nacional venezolana, con lo cual entiendo que por eso no es posible que se cierre desde Estados Unidos. Existen documentos como NOTAM y un tweet no puede suplir un documento oficial y reconocido internacionalmente", ha subrayado.

Asimismo, la operativa a Venezuela ha bajado "muchísimo", según la portavoz del sindicato, debido al descenso de vuelos, que en su mayoría son ahora internos u operaciones de jets privados.