Level despega del todo como aerolínea independiente y mantiene la apuesta por el aeropuerto de Barcelona-El Prat

El vuelo LL2627 de las 18.35 horas de este lunes con destino a Nueva York fue el despegue definitivo de la aerolínea Level desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Con este código "LL" en la mención se alcanzaba un hito para la compañía del grupo IAG: ha logrado ya la independencia operativa de la 'madre' Iberia (que mantiene el 50,1%), después de un año de superar validaciones de seguridad, acreditaciones y ganar personal propio.

El consejero delegado de Level, Rafael Jiménez Hoyos, ha mostrado su satisfacción este martes por los logros de los últimos meses. En noviembre del 2024 anunciaban que habían logrado la AOC (siglas en inglés de Air Operator's Certificate) que es el certificado de operador aéreo, que les permitía la explotación como una línea aérea independiente, como un ente individual propio.

750% más de trabajadores

Desde entonces, ha ido relatando, han tenido que extender esta acreditación a la parte operativa, unas gestiones complejas por la enorme regulación que conlleva el sector aéreo. Lograr esta independencia de Iberia supone que las personas que viajan con Level, compañía creada en 2017, ya tienen tarjetas de embarque propias, igual que el sistema operativo o el personal a bordo o en tierra.

El consejero delegado de Level, Rafael Jiménez Hoyos, explica los nuevos hitos de la aerolínea en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Manu Mitru

De hecho, una de las cifras más destacadas que ha revelado Jiménez es que han crecido un 750% el volumen de trabajadores. De la trentena de personas que empleaban hace un año, ahora son 600. Siguen compartiendo oficinas con Vueling en Viladecans, pero se plantean un cambio de ubicación por este aumento de la plantilla, a pesar de que la mayoría son tripulantes.

Sin revelar nuevas rutas

Level "quiere continuar siendo la aerolínea hegemónica de largo radio del aeropuerto de Barcelona", ha proclamado el responsable de la aerolínea. Para ello, más allá de valorar la independencia lograda esta misma semana, destacan que el octavo avión que reciban en 2026 (todos son del modelo A330-200) les servirá para añadir un nuevo destino a América, que no han revelado.

Un avión de Level en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

La apuesta por la infraestructura catalana se mantiene, ha proseguido, y la ha desvinculado de los planes de ampliación del aeropuerto, que se alargarán hasta 2034. "Nuestra intención es seguir creciendo independientemente de lo que pase con el aeropuerto porque creemos que Barcelona es un hub en Europa donde hay un nicho importante de largo radio y estaremos ahí para que ese crecimiento se mantenga", ha asegurado.

Guiño a la cultura catalana

De momento ofrecen un millón de asientos desde El Prat y vuelan a siete destinos: Los Ángeles, San Francisco, Boston, New York, Miami, Buenos Aires y Santiago de Chile. Han conseguido un ratio de puntualidad que roza el 90% y están reformando los aviones para que todos cuenten con 42 de los 311 asientos en modo Premium.

El código oficial, ya propio de Level, será LL. No obstante, cuando los aviones estén en el aire, se darán a conocer con el distintivo "Dalí", ha explicado el consejero delegado. "Es nuestra manera de exportar la cultura catalana por el mundo", ha sonreído.