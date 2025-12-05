Garamendi destaca el absentismo como el "gran problema" del mercado laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado la falta de "cultura del esfuerzo" para trabajar en sectores en los que hacen falta miles de trabajadores, tales como la hostelería, la construcción y el transporte, y ha identificado el problema con la "falta de actitud", puesto que, a su juicio, en España "hay tres millones de parados si se contabilizan de verdad".

El líder de los colectivos empresariales ha realizado estas declaraciones en el marco de la apertura de la cumbre empresarial 'Liderando en incertidumbre', celebrada en Vitoria-Gasteiz y recogida por 'Europa Press'. Garamendi ha identificado también durante su intervención que el gran problema de España a nivel laboral no es otro que "el elevado absentismo laboral existente", resaltando que las bajas laborales "se concentran de lunes a viernes", y que "un millón y medio de personas faltan cada día al trabajo".

Recordatorio a los jóvenes

A pesar de reconocer que la economía nacional sigue un curso favorable, el líder de CEOE ha destacado que los empleos con escasez de mano de obra tienen "sus convenios colectivos", censurando que una parte de la sociedad defienda que no se puede "traer gente de fuera que, por lo menos, querrán venir a trabajar" que la patronal reclama o que desde determinados partidos políticos se defienda trabajar menos horas.

Respecto a la problemática del absentismo, Garamendi ha apuntado a la juventud como el colectivo más destacado, señalando que "los menores de 35 años el año pasado han acumulado 9 millones de días sin trabajar. Sabemos que muchos de esos días son los viernes y los lunes". El líder de la patronal ha cifrado el coste de esta situación en 32.000 millones de euros, de los que 16.000 millones son a las empresas, más el coste de la gente y de reposición.

A renglón seguido, el presidente de la CEOE ha vuelto a criticar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de meterles "la motosierra" al responsabilizarles de costes laborales como las bajas por cuestiones de salud mental.

Matiza las buenas cifras

En su análisis de la coyuntura económica nacional, Garamendi ha dicho que "le preocupa cuando se dice que España va mejor que Alemania o Francia porque son algunos de nuestros principales clientes", por lo que ha recomendado que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar".

Y atendiendo al terreno micro, ha recomendado detenerse a observar que "cuando la gente va al supermercado a veces tiene problemas para llegar a fin de mes por los precios y ese es un problema que se está trasladando de lo privado todo a lo público".

En este sentido, ha recordado que desde la patronal están de acuerdo en subir los salarios para superar ese problema, pero que conviene detenerse y tener en cuenta que, para los empresarios, "los costes salariales unitarios se han disparado", y ha subrayado que la retención de la Seguridad Social es del trabajador y ha subido "más del 65%".

Por ese motivo, Garamendi considera que ese aumento de los costes salariales es el que impide que los sueldos más bajos puedan subir, lo que, a su juicio, provoca "una ruptura que hace que los salarios más bajos no puedan ser bastante más altos".