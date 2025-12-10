Los españoles ya no viajan a Nueva York en Navidad; prefieren Laponia, los mercadillos centroeuropeos y las auroras boreales

La tendencia, que ya empezó a vislumbrarse a principios de año, se ha acabado de confirmar esta Navidad. Los turistas españoles han dejado de tener en cuenta a los destinos estadounidenses entre sus preferencias y, en lugar de eso, han decidido pasar sus vacaciones invernales en lugares como Laponia, Islandia, Alsacia, Bélgica o Alemania, donde planean disfrutar de los renos de Papá Noel, del espectáculo de las auroras boreales o de los mercadillos navideños de las ciudades europeas. La movilidad de estas fiestas va a mantenerse, a pesar de que los precios del transporte aéreo internacional y de los alojamientos siguen siendo altos, lo que permitirá que la facturación de las agencias de viajes se incremente "entre un 5% y un 10% respecto al año pasado", ha indicado Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (Acave).

"La gente busca experiencias, rutas culturales, catas de vinos, cursos de cocina en el destino o visitas nocturnas", ha subrayado Martí, que ha indicado que "la pérdida de interés hacia Estados Unidos obedece claramente a razones geopolíticas". Hay cierto resquemor sobre cómo va a ser la acogida de los europeos cuando viajan al país norteamericano, sobre todo por los mensajes que lanza la Administración Trump. Eso ha hecho que una ciudad como Nueva York, por ejemplo, "que solía encontrarse en el 'top tres' de destinos navideños ahora haya caído a la séptima posición", ha detallado la gerente de la asociación, Catiana Tur.

El Este cobra relevancia

Martí, que este miércoles ha presentado las previsiones del sector para las fiestas de navidad y Año Nuevo y ha hecho, de paso balance del 2025, ha destacado que son cada vez más los viajeros que han empezado a mirar hacia países hasta ahora fuera de las agendas como Dubai o Abu Dhabi. "También porque la conectividad con estos destinos ha mejorado notablemente en los últimos tiempos", ha agregado Tur. En la lista continúan apareciendo Turquía, Jordania, Marruecos, Túnez y Egipto, "porque son países con buen clima, con buenos precios y con ubicaciones situadas a un radio corto en relación a España", ha observado el presidente de Acave.

Una de las particularidades de este 2025, ha añadido Martí, es que "un 80% de las agencias constatan que los clientes contratan los viajes con un mínimo de tres meses de antelación, lo que implica que, cada vez más, las reservas de última hora ya no son garantía de mejores precios".