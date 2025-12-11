En 2026
Los expertos aconsejan subir el salario mínimo 37 o 56 euros al mes
El comité de expertos que asesora al Gobierno plantea dos escenarios: un SMI de 1.221 euros al mes sin tributar en el IRPF o de 1.240 euros al mes con tributación fiscal
EP
El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo interprofesional(SMI) ha cumplido el mandato que le dio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.
Según adelanta 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al comité, los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.
En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.
Difiere de sindicatos y patronal
La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.
En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación
- Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco
- He llorado tanto’, Robe
- El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana