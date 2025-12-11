El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo

El ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, ha sido elegido este jueves nuevo presidente del Eurogrupo y tomará las riendas de la institución cuando se cumple una década del tercer rescate a Grecia en plena crisis del euro, en una elección extremadamente simbólica para el país.

Pierrakakis no ha huido de la tragedia financiera griega al presentar su candidatura a presidir el Eurogrupo. Al contrario, la ha hecho suya. "La historia reciente de Grecia muestra lo que la UE es capaz de hacer cuando actúa unida", dijo el ya presidente en su carta de motivación. "Mi generación se vio forjada por una crisis existencial que reveló el poder de la resiliencia, el coste de la complacencia, la necesidad de reformas y la importancia estratégica de la solidaridad europea", alegó.

El discurso ha debido convencer a los ministros de Finanzas de la zona euro porque el griego sucederá a Pascal Donohoe, que dejó el puesto el pasado mes de noviembre para asumir un alto cargo en el Banco Mundial. Pierrakakis se ha hecho con la presidencia para los próximos dos años y medio, tras vencer a su homólogo belga Vincent Van Peteghem. La institución permanecerá así bajo el control de los populares europeos.

Ingeniero y politólogo de formación, antes de dar el salto a la política, Pierrakakis fue director de investigación en el grupo de expertos Dianeosis, trabajando en reformas estructurales. Ministro de Economía desde hace apenas un año, fue previamente titular de Educación y Gobernanza Digital en el gobierno de Kyriakos Mitsotakis.

Una elección simbólica

El Eurogrupo, una institución que en realidad no existe porque es simplemente la reunión informal de los ministros de la Eurozona para debatir el estado de la economía, fue clave en los progresivos rescates a Grecia durante la crisis financiera entre 2010 y 2025. "Esta elección es un momento simbólico importante para Grecia y la zona del euro", ha reconocido el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa.

El país, que estuvo al borde de la quiebra, está ahora entre las economías más sólidas del bloque. "Todos recordamos la profunda crisis financiera y económica que atravesó Grecia, e incluso se cuestionó su permanencia en la eurozona", ha dicho Dombrovskis. "Pero ahora vemos un cambio notable, con Grecia entre las economías con mejor desempeño de la eurozona, con superávit fiscal y ahora con el ministro de finanzas griego como presidente del Eurogrupo", ha añadido.

En su carta de motivación, el ya presidente del Eurogrupo llamó a acabar con las divisiones entre "Norte y Sur, Este y Oeste, frugal y flexible". Pierrakakis alegó que los retos a los que se enfrenta Europa no entienden de fronteras ni de ideologías. "Este momento exige, por tanto, una coordinación más unificada, más deliberada y más centrada estratégicamente", aseguró.

Un Eurogrupo más dinámico

A pesar de que Donohoe había renovado su mandato hace apenas cuatro meses, existía cierto malestar entre los ministros de Finanzas de la zona euro por la falta de peso de la institución en un momento particularmente complejo para la economía de la zona euro. Pierrakakis se ha comprometido a aportar ese dinamismo.

Entre las prioridades del griego están completar la Unión del Mercado de Capitales con el objetivo de movilizar inversión. "Europa ahorra a niveles comparables a los de Estados Unidos, pero invierte estructuralmente menos. El capital existe, pero permanece atrapado en compartimentos nacionales que fragmentan la liquidez y debilitan la profundidad del mercado", aseguró.

También apuesta por la reforma del mercado único y la simplificación y armonización de las normas para atajar la fragmentación del mismo. "Europa necesita normas más claras y predecibles para reducir las cargas y acelerar la inversión", insistió Pierrakakis. El griego apuesta también por la regulación del euro digital y la responsabilidad fiscal, que es "la base para la credibilidad, la inversión y el crecimiento sostenible".