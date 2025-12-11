Japón y Egipto, los destinos más demandados por los españoles en 2025

Japón, con un crecimiento "espectacular", y Egipto han sido los destinos más demandados por los españoles para viajar durante este año 2025, en el que se mantiene el crecimiento del sector de los viajes, aunque empieza a notarse cierta moderación, según revela la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que agrupa a unas 35 asociaciones de este sector.

Estos dos países se han posicionado, así, por delante de otros más tradicionales o habituales para los viajeros nacionales, como Estados Unidos, Tailandia o el Caribe, en el caso del largo radio, pero también frente a países europeos como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Además, las agencias destacan la consolidación de Marruecos y Turquía como lugares a los que se viaja cada vez en vacaciones desde España, pero sin olvidar los destinos nacionales, donde Andalucía y Barcelona siguen liderando, seguidos de Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Crecimiento de la facturación

Se mantienen, así, las ganas de viajar y eso se nota en los resultados de las empresas. La asociación prevé un crecimiento superior al 3% de su facturación en 2025 y anticipan una progresión similar el próximo año, después de crecer un 30% en 2023 y un 8% en 2024, cuando alcanzaron el récord de 30.000 millones de ingresos.

"Ahora el crecimiento es más sostenido, pero las expectativas son positivas", reconoce el vicepresidente de CEAV, José Manuel Lastra. Según una encuesta, realizada entre sus agencias asociadas, el 20% considera que sus resultados serán mejores en 2026 que en 2025 y el 50% cree que se mantendrán estables.

En ambos casos es una buena señal, si se tiene en cuenta que el 65,4% de las agencias afirma que el ritmo de reservas se ha visto afectado "negativamente" por la subida de precios del sector.